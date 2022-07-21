Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся животом
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Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся животом

Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся животом
Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян запечатлелась в ванне, и даже пена в воде не смогла скрыть изменения ее фигуры. Кажется, поклонники Павла Прилучного нашли понятное объяснение его внезапной свадьбе. В начале мая актер неожиданно отвёл в ЗАГС актрису Зепюр Брутян. Сначала фанаты, ошарашенные новостью о женитьбе звезды «Мажора», решили, это какой-то пиар-ход перед выходом нового проекта. Однако чем дальше, тем очевиднее, что свадьба была настоящей. Прилучный уже несколько месяцев неразлучен со своей новой женой, которую он успел представить и детям от брака с Агатой Муцениеце, и родным, живущим в Армении.
На днях же в Сети заметили изменения в фигуре Брутян. Она надела облегающее платье и продемонстрировала небольшой живот. Это объяснило, почему Прилучный так быстро оформил брак с новой избранницей.
А сегодня Зепюр поделилась фото, на котором позирует в ванне. Она предстала в бикини среди прозрачной пенки и лепестков роз. На снимке хорошо виден округлившийся живот актрисы. По-видимому, Павел Прилучный скоро станет многодетным отцом.
«Все логично: кольца есть, в Армению съездили и живот тоже есть», «Беременна! Поздравляем», «Больше маленьких Прилучных», — отметили фанаты Павла. Кстати,  Муцениеце хранит молчание по поводу свадьбы бывшего мужа. Актриса делает вид, что ничего не знает ни о его тайной женитьбе, ни о возможном прибавлении в семье. А ведь еще в начале весны в светской тусовке ходили слухи, что Агата вот-вот воссоединится с Павлом. Муцениеце и сама говорила, что в их отношениях наступило потепление. Но Прилучный, как видно, на самом деле и не планировал возвращаться к бывшей жене.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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