Огуль: В России есть технологии для доставки на дом рецептурных лекарств

Росздравнадзор подготовил требования к аптекам для дистанционной торговли лекарствами. Проект приказа ведомства, в котором утверждается перечень документов, необходимых для онлайн продажи медикаментов, опубликовали 20 июля на портале проектов нормативных правовых актов. Многие из препаратов нуждаются в особой температуре хранения и транспортировки, но в России такие технологии для доставки есть. Об этом «Парламентской газете» сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В соответствие с требованиями, подготовленными Росздравнадзором, чтобы осуществлять онлайн продажу лекарств аптека должна иметь документы о наличии принадлежащих ей помещений для хранения сформированных заказов, документы, подтверждающие, что у организации есть необходимое для этого оборудование и другие. Еще одно из необходимых условий — у организации должна быть собственная курьерская служба с оборудованием, которое поддерживает необходимый температурный режим для доставки термолабильных лекарств, или договор «с иными лицами, осуществляющими доставку с использованием такого оборудования».

Спрос на дистанционную продажу рецептурных лекарств есть, и такое решение однозначно повысит доступность многих препаратов, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. В дистанционной продаже нуждаются люди с ограниченными возможностями, беременные женщины, пациенты, заболевшие инфекционными заболеваниями, отметил депутат.

По его словам, чтобы эксперимент по онлайн продаже рецептурных лекарств успешно завершился и появилась возможность внедрить эту инициативу по всей стране, необходимо прежде всего решить вопросы с повышением информатизации в регионах.

«При дистанционной продаже покупатель должен подтвердить, что данный препарат ему назначил врач, — объяснил Огуль. - Для этого предполагается использовать сервис «Электронный рецепт». Минцифры уже тестирует его в нескольких пилотных регионах. Однако этот сервис должен быть доступен на всей территории страны, в том числе в отдаленных селах», — подчеркнул он.

Вопросы, кто и как будет доставлять рецептурные лекарства, тоже решаемы, уверен депутат. Многие из препаратов нуждаются в особой температуре хранения и транспортировки, но в России такие технологии для доставки есть. Пандемия показала, что онлайн-продажа лекарств востребована и необходима, добавил парламентарий. Теперь нужно поэтапно решать все вопросы, чтобы внедрение дистанционной продажи рецептурных препаратов прошло без сбоев.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.