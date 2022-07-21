OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов

OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов

Децентрализованная платформа для внебиржевых сделок Marsbase добавила более 1000 токенов для совершения P2P-сделок в сетях BNB Chain и Ethereum. В ближайшем будущем разработчики также добавят поддержку NEAR Protocol и Polygon.


Marsbase — децентрализованная OTC-площадка для анонимной торговли криптоактивами. Ее пользователи могут участвовать в аукционах, а также создавать OTC-ордера без каких-либо лимитов.


Площадка открывает доступ к внебиржевому рынку розничным инвесторам и позволяет выполнять крупные ордеры в part-сделках неограниченному числу участников.


«Мы создали платформу не только для китов, криптовалютных венчурных фондов, майнеров и провайдеров ликвидности, но и для розничных инвесторов. На Marsbase запущены вторичные рынки 50% активов на BNB Chain и Ethereum. Мы работаем над масштабированием этого решения в другие протоколы», — отметил СОО и директор по продукту платформы Денис Исаулов.


Сделки происходят по фиксированному курсу без проскальзывания и не влияют на цену токенов. Marsbase выполняет операции без посредников с помощью смарт-контрактов в BNB Chain и Ethereum.


Команда платформы работает над интеграциями с децентрализованными биржами и DEX-агрегаторами. Ее цель — синхронизировать сделки с влиянием на рыночную цену более чем на 1%.


«ОТС-рынок не заинтересован в сделках до $100 000 с активами средней и низкой капитализации. Эти транзакции идут напрямую в пулы ликвидности и централизованные биржи — несколько крупных выходов с молодых DeFi-проектов могут стать для них губительными, особенно на медвежьем рынке», — прокомментировал Денис Исаулов.


Кроме того Marsbase разработала протокол для торговли вестинговыми активами. Владельцы токенов и основатели проектов смогут управлять расписанием вестинга, ускорять и замедлять его, а также перепродавать свои аллокации на Marsbase.


В настоящий момент Marsbase продает нативные токены MBase в рамках посевного раунда финансирования. Команда проекта сообщает о ходе токенсейла в Telegram-канале Marsbase.


Вестинговые аллокации площадки будут полностью торгуемыми и управляемыми. Такой подход позволит ранним инвесторам в любой момент выйти из проекта без влияния на цену токена.


Напомним, в прошлом месяце Marsbase представила NFT-коллекцию ADAM-X. Владельцы токенов получают бонусы на платформе, включая скидку на торговые комиссии и доступ к закрытым сообществам китов.

# Экономика marsbase, otc, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные подразделения в Славянске
Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку
Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся животом
Новоиспеченная жена Павла Прилучного поделилась фото с округлившимся
Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition доступна на Xbox — лучший момент, чтобы пройти по Game Pass
Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition доступна на Xbox — лучший
Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в копировании съемки небольшого российского бренда
Демна Гвасалия и Balenciaga попались на плагиате: их обвиняют в
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И где он теперь деньги берет?»
Алексей Щербаков: «Ксения Бородина разбежалась со своим мужиком? И

Топ на сегодня

Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

1inch представил вторую версию протокола для лимитных ордеров
Polygon начнет сжигать часть комиссий вслед за Ethereum и Binance Smart Chain
1inch Network обновил протокол агрегатора ликвидности с DEX
СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций