OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов

Децентрализованная платформа для внебиржевых сделок Marsbase добавила более 1000 токенов для совершения P2P-сделок в сетях BNB Chain и Ethereum. В ближайшем будущем разработчики также добавят поддержку NEAR Protocol и Polygon.

Marsbase — децентрализованная OTC-площадка для анонимной торговли криптоактивами. Ее пользователи могут участвовать в аукционах, а также создавать OTC-ордера без каких-либо лимитов.

Площадка открывает доступ к внебиржевому рынку розничным инвесторам и позволяет выполнять крупные ордеры в part-сделках неограниченному числу участников.

«Мы создали платформу не только для китов, криптовалютных венчурных фондов, майнеров и провайдеров ликвидности, но и для розничных инвесторов. На Marsbase запущены вторичные рынки 50% активов на BNB Chain и Ethereum. Мы работаем над масштабированием этого решения в другие протоколы», — отметил СОО и директор по продукту платформы Денис Исаулов.

Сделки происходят по фиксированному курсу без проскальзывания и не влияют на цену токенов. Marsbase выполняет операции без посредников с помощью смарт-контрактов в BNB Chain и Ethereum.

Команда платформы работает над интеграциями с децентрализованными биржами и DEX-агрегаторами. Ее цель — синхронизировать сделки с влиянием на рыночную цену более чем на 1%.

«ОТС-рынок не заинтересован в сделках до $100 000 с активами средней и низкой капитализации. Эти транзакции идут напрямую в пулы ликвидности и централизованные биржи — несколько крупных выходов с молодых DeFi-проектов могут стать для них губительными, особенно на медвежьем рынке», — прокомментировал Денис Исаулов.

Кроме того Marsbase разработала протокол для торговли вестинговыми активами. Владельцы токенов и основатели проектов смогут управлять расписанием вестинга, ускорять и замедлять его, а также перепродавать свои аллокации на Marsbase.

В настоящий момент Marsbase продает нативные токены MBase в рамках посевного раунда финансирования. Команда проекта сообщает о ходе токенсейла в Telegram-канале Marsbase.

Вестинговые аллокации площадки будут полностью торгуемыми и управляемыми. Такой подход позволит ранним инвесторам в любой момент выйти из проекта без влияния на цену токена.

Напомним, в прошлом месяце Marsbase представила NFT-коллекцию ADAM-X. Владельцы токенов получают бонусы на платформе, включая скидку на торговые комиссии и доступ к закрытым сообществам китов.