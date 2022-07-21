Отвратительное поведение Меган в ресторане
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отвратительное поведение Меган в ресторане

Отвратительное поведение Меган в ресторане

Британцы сразу же невзлюбили Меган Маркл, американскую разведенную актрису, которая быстро женила на себе принца Гарри и родила ему сына. И, по всей вероятности такое отношение граждан Великобритании было небезосновательным. Даже сейчас, когда герцоги отказались от выполнения королевских обязанностей и уехали из Британии, они ведут себя крайне вызывающе.

Так, на днях чета Гарри и Меган прилетели в Нью-Йорк, где принц произносил речь на Ассамблее ООН. Сам Гарри был доволен своим выступлением, но публика речь не оценила: мало того, что зал был практически пуст (хотя о выступлении Гарри было всем известно), так еще он не зажег никого своими словами. Принц не сказал ни слова о Нельсоне Манделе, зато много говорил об Африке и ее значении в его жизни. По словам Гарри, именно этот материк сблизил его с матерью и супругой.

После своего «триумфального» выступления, Гарри пригласил супругу в дорогой пафосный ресторан Locanda Verde, где, к слову, столы бронируют аж за несколько недель. Там-то чета герцогов и устроила дебош. О произошедшем сообщило издание page.six.



Во-первых, Меган и Гарри, пришедшие с парой друзей, тут же стали требовать, чтобы их разместили в патио ресторана, которое рассчитано на 50 человек. Когда персонал вежливо отказал, сказав, что там проходит вечеринка по поводу юбилея, Меган устроила истерику, громко ругаясь.

Но на поводу у Меган никто не пошел, и ей пришлось занять место в основном зале, рядом с обычными посетителями. При этом несколько охранников заняли еще пару столиков, что не оценил хозяин заведения, ведь в это время было много желающих попасть в данный ресторан.

При этом охранник пары заявил всем окружающим, что если они захотят сделать фото с Меган или Гарри, то тут же будут выпровожены из зала им лично.


Когда Меган немного успокоилась, то захотела разрядить обстановку. Но получилось еще хуже. Женщина подошла к одной компании, где отмечали день рождения, и с наигранным весельем начала поздравлять именинника. Гости тут же утихли, возникла неловкая пауза – в общем, эффект был совершенно обратный, нежели рассчитывала герцогиня. Тогда она удалилась обратно к своему столику и продолжила общение с друзьями.

Как отмечают пользователи, которым такое поведение совершенно не понравилось, так же бесцеремонно Меган ведет себя и в Калифорнии, где сейчас проживает. Из-за этого ее даже прозвали обидной кличкой «Принцесса Монтесито». Напомним, что право называть себя «Ваше королевской высочество» пара лишена.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения обстоятельств»
Биткоин-биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за «стечения
Этим людям лучше не садиться за руль (15 фото)
Этим людям лучше не садиться за руль (15 фото)
Отвратительное поведение Меган в ресторане
Отвратительное поведение Меган в ресторане
Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане
Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в
Терлецкая: «Брежнева клала руку на Герцег, не зная, что она станет причиной раздора с Меладзе»
Терлецкая: «Брежнева клала руку на Герцег, не зная, что она станет
В России заявили об отказе поставлять нефть на рынки себе в убыток
В России заявили об отказе поставлять нефть на рынки себе в убыток
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
За что люди чаще всего ненавидят Стрельцов
За что люди чаще всего ненавидят Стрельцов
Для разработки Everwild набирают много новых сотрудников
Для разработки Everwild набирают много новых сотрудников
Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько миллиардов рублей
Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько
Гороскоп на 21 июля 2022 года: с какими событиями могут столкнуться знаки зодиака
Гороскоп на 21 июля 2022 года: с какими событиями могут столкнуться
ИГУ вновь вошел в рейтинги SuperJob по уровню зарплат выпускников
ИГУ вновь вошел в рейтинги SuperJob по уровню зарплат выпускников

Топ на сегодня

Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек
Гениальная и безумная японская реклама
Гениальная и безумная японская реклама
Лучше бы продолжали петь! Зачем Брежнева, Крид и Нюша сыграли в очень плохих фильмах
Лучше бы продолжали петь! Зачем Брежнева, Крид и Нюша сыграли в очень
«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша накинулась на Дмитрия Тарасова
«Дома дети, а он номера девушек записывает, кобель!»: блогерша
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за

Еще по теме

Принц Гарри улетел к Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри поиграли с детьми в Кардиффе и посмеялись от души
Принц Гарри намерен поручить Скотленд-Ярду охранять его подружку
Поцелуи принца Гарри и Меган Маркл на церемонии закрытия Invictus Games были запечатлены папарацци: фото