Отвратительное поведение Меган в ресторане

Британцы сразу же невзлюбили Меган Маркл, американскую разведенную актрису, которая быстро женила на себе принца Гарри и родила ему сына. И, по всей вероятности такое отношение граждан Великобритании было небезосновательным. Даже сейчас, когда герцоги отказались от выполнения королевских обязанностей и уехали из Британии, они ведут себя крайне вызывающе.

Так, на днях чета Гарри и Меган прилетели в Нью-Йорк, где принц произносил речь на Ассамблее ООН. Сам Гарри был доволен своим выступлением, но публика речь не оценила: мало того, что зал был практически пуст (хотя о выступлении Гарри было всем известно), так еще он не зажег никого своими словами. Принц не сказал ни слова о Нельсоне Манделе, зато много говорил об Африке и ее значении в его жизни. По словам Гарри, именно этот материк сблизил его с матерью и супругой.

После своего «триумфального» выступления, Гарри пригласил супругу в дорогой пафосный ресторан Locanda Verde, где, к слову, столы бронируют аж за несколько недель. Там-то чета герцогов и устроила дебош. О произошедшем сообщило издание page.six.





Во-первых, Меган и Гарри, пришедшие с парой друзей, тут же стали требовать, чтобы их разместили в патио ресторана, которое рассчитано на 50 человек. Когда персонал вежливо отказал, сказав, что там проходит вечеринка по поводу юбилея, Меган устроила истерику, громко ругаясь.

Но на поводу у Меган никто не пошел, и ей пришлось занять место в основном зале, рядом с обычными посетителями. При этом несколько охранников заняли еще пару столиков, что не оценил хозяин заведения, ведь в это время было много желающих попасть в данный ресторан.

При этом охранник пары заявил всем окружающим, что если они захотят сделать фото с Меган или Гарри, то тут же будут выпровожены из зала им лично.





Когда Меган немного успокоилась, то захотела разрядить обстановку. Но получилось еще хуже. Женщина подошла к одной компании, где отмечали день рождения, и с наигранным весельем начала поздравлять именинника. Гости тут же утихли, возникла неловкая пауза – в общем, эффект был совершенно обратный, нежели рассчитывала герцогиня. Тогда она удалилась обратно к своему столику и продолжила общение с друзьями.

Как отмечают пользователи, которым такое поведение совершенно не понравилось, так же бесцеремонно Меган ведет себя и в Калифорнии, где сейчас проживает. Из-за этого ее даже прозвали обидной кличкой «Принцесса Монтесито». Напомним, что право называть себя «Ваше королевской высочество» пара лишена.