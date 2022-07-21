Петербургские школьники тоже хотят путешествовать бесплатно
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Петербургские школьники тоже хотят путешествовать бесплатно

Петербургские школьники тоже хотят путешествовать бесплатно
Депутаты просят включить город в туристический эксперимент

Летом 2022 года стартовал пилотный проект бесплатных путешествий для школьников 5-9-х классов из 17 регионов страны. Петербург вполне подходил под критерии отбора для включения в проект, но почему-то не вошел. Петербургские депутаты Михаил Барышников, Денис Четырбок и Елена Рахова считают это несправедливым. Они просят предусмотреть расширение на следующий год, а также включить в программу групповые поездки. Соответствующее обращение к зампреду федерального Правительства Дмитрию Чернышенко они подготовили и намерены утвердить на осенней сессии городского парламента.

Индустрия гостеприимства

Пилотный проект, который стартовал 1 июня, должен охватить примерно сто тысяч школьников. На его реализацию регионам в режиме софинансирования выделили около 500 миллионов рублей. Цель — достижение показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Родители школьников 5-9-х классов оформляют через портал госуслуг заявку, получают сертификат, выбирают путешествие, которое длится дольше суток, и отправляются в семейный учебно-познавательный тур за счет местного и федерального бюджетов.

Пока в эксперименте участвуют Адыгея, Башкирия, Чувашия, Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Как пояснил депутат Михаил Барышников, чтобы получить федеральные субсидии, нужно реализовывать программы для школьников из местного бюджета. И быть в перечне участников по федеральному закону о госзаказе на оказание госуслуг в социальной сфере. «Действие федерального закона распространяется на Петербург. Но город при этом в пилотном проекте почему-то не участвует. Это обидно еще и потому, что и закон, и сама программа работают только до конца 2024 года», — сказал депутат.

Пока сами

Обидная ситуация позволила вспомнить, какие туристические продукты для школьников есть в Северной столице. Из бюджета города ежегодно частично компенсируют стоимость путевок в детские лагеря. А когда стало известно об этой программе путешествий, губернатор Петербурга Александр Беглов сразу подписал распоряжение о выделении 150 миллионов рублей субсидий для некоммерческих организаций, чтобы 30 тысяч учеников петербургских школ 5-8-х и 10-х классов смогли летом поехать на исторические экскурсии хотя бы по своему родному городу.

Лучше вместе

Депутаты просят не только включить Петербург в проект, но и обращают внимание на то, что он охватывает только семейные индивидуальные поездки. Они просят расширить эксперимент и включить групповые школьные экскурсии с родителями и учителями.

«Сегодня в России растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы «Детям — жертвам войны» или «Хатынь» в Белоруссии, а многие дети из других регионов России не видели Пискаревское мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда и многие другие места, посещение которых имеет важное просветительское и воспитательное значение. Отсутствие эмоционально окрашенного восприятия слов о героическом и трагическом прошлом нашей страны порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи, а иной раз и среди детей, что показали события в феврале — марте 2022 года, в частности, в Петербурге», — сказали парламентарии в своем обращении.

Столько школьников 5-9-х классов планируется охватить экскурсионными путешествиями по проекту Ростуризма «Повышение доступности туристических продуктов»:

100 тысяч — в 2022 году;

300 тысяч — в 2023 году;

300 тысяч — в 2024 году.


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По материалам: pnp.ru

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