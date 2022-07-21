Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"

Вадим Карасев

Британский писатель и журналист Том Бауэр представил свою новую книгу под названием "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", в которой рассказал подробности о Меган Маркл, ее отношениях с принцем Гарри, его семьей и друзьями. Детали опубликовал ряд британских СМИ.

Автор книги признался журналистам, что большую часть информации он получил от людей, которым не нравится Меган Маркл, поскольку она запретила своим близким с ним разговаривать. Однако Бауэр отмечает, что не стал включать в книгу информацию, которую нельзя проверить, поэтому считает ее "беспристрастной".

Писатель назвал Меган Маркл "взрывной и непредсказуемой": по его словам, герцогиня Сассекская "доводила людей до слез своим пассивно-агрессивным тоном". Кроме того, герцогиня, по данным источников биографа, очень требовательная.

В книге также описан момент ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон: жена принца Гарри довела Миддлтон до слез перед своей свадьбой. Поводом для этого стали разногласия по поводу платьев для подружек невесты, одной из которых была принцесса Шарлотта. Кроме того, они не сошлись во мнении, должны ли подружки невесты носить колготки.





Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл удалось настоять на своем: ее поддержала ее лучшая подруга Джессика Малруни, которая была матерью другой подружки невесты. Последней каплей для Кейт стали нелестные комментарии Маркл в адрес принцессы Шарлотты, которую она сравнила с дочерью Малруни.

Сама Меган упоминала этот момент в интервью с Опрой Уинфри, заявив, что Кейт в тот день "была чем-то расстроена, но признала это и извинилась".

Друзья принца Гарри тоже не одобрили его выбор спутницы жизни: по словам Бауэра, они заявили, что он "просто чокнутый", если решил встречаться с Меган. Биограф описывает вечеринку в Сандрингеме в 2016 году, на которой присутствовали друзья принца Гарри. По их словам, поведение Меган Маркл оставляло желать лучшего: герцогиня постоянно делала резкие замечания его друзьям в ответ на шутки, которые ей не нравились. После вечеринки они заявили, что у Меган Маркл нет чувства юмора, и выразили опасение, что "мир Гарри никогда не станет ее миром".

Позже, в 2017 году, Меган сопровождала Гарри на вечеринке по случаю свадьбы его друга Тома Инскипа. Как заявили гости, Меган "вела себя как принцесса", была недовольна едой и не хотела общаться с друзьями принца. Многие из друзей Гарри рассказали, что Меган Маркл слишком сильно его изменила.

Бауэр также заявил в своей книге, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри ради того, чтобы стать знаменитой: ей казалось, что "королевская семья будет похожа на Голливуд". Однако после того как оказалось, что такая жизнь также "означает много работы и мало вознаграждения", это перестало ей нравиться. Писатель отметил, что известность Меган до романа с Гарри преувеличена, и принесший ей популярность сериал "Форс-мажоры" был не таким уж успешным. Неправильно говорить, что она была известной актрисой, это не так. Она была третьеразрядной актрисой, ведь сериал "Форс-мажоры" посмотрели всего миллион человек.

Несмотря на то, что о Меган Маркл говорят люди, по мнению Тома Бауэра, она "преуспела в жизни": автор добавил, что восхищается ей.

Меган Маркл и принц Гарри недавно появились на публике. Супруги посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где принц Гарри выступил перед Генеральной Ассамблеей.

Ксения Смирнова