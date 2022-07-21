По поручению Игоря Кобзева в регионе начали готовиться к новой волне заболеваемости COVID-19
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По поручению Игоря Кобзева в регионе начали готовиться к новой волне заболеваемости COVID-19

По поручению Игоря Кобзева в регионе начали готовиться к новой волне заболеваемости COVID-19

На заседании Медицинского совета региона под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсудили готовность медучреждений региона к новой волне коронавируса. Глава региона поручил министерству здравоохранения начать подготовку к подъёму заболеваемости COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Губернатор распорядился проработать вопрос с запасами кислорода и лекарств, с наличием инфекционных коек в больницах. Отметил, что необходимо усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

В Иркутской области от коронавируса привились более 1,3 миллиона жителей. Специалисты отмечают, что в Европе уже происходит новый всплеск заболеваемости, а значит в России его можно ожидать уже через месяц.

Недавно в России выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр». Рост числа выявляемых в России случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами заболевание чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

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По материалам: irk

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