Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)

Вадим Карасев

Инфраструктура является неотъемлемой частью для каждого населенного пункта. Казалось бы, в данном случае нет простора для творчества, но порой инженеры и архитекторы создают настоящие шедевры. Их творения не просто делают жизнь людей проще, но и становятся полноценной достопримечательностью, притягивающей туристов со всего мира.Мост через Сарт-канал в БельгииБельгийский акведук Sart Canal bridge имеет протяженность в 498 метров. Вес всей конструкции при этом составляет целых 65 тысяч тонн.Горная тропа в КитаеБашня для выработки солнечной энергии, ИзраильЗолотой мост во ВьетнамеНеобычный мост Daring Golden Bridge расположен в окрестностях Вьетнамского курорта Bà Nà Hills. Построен он был для простоты перемещения между станциями канатной дороги и живописными садами. Если вы решите побывать в Дананге — обязательно посетите достопримечательность. Говорят, что вблизи вид на огромные руки, которые будто поддерживают мост, просто головокружительный.Транспортная развязка в Лос-АнджелесеСпиральный виадук, ШвейцарияМост через лагуну, УругвайМост Жуйи-Тайчжоу, КитайВодовод, НидерландыФигурный мост в КитаеГородская канатная дорога, ЯпонияVessel de Hudson Yards — сооружение, состоящее из лестницThe Vessel de Hudson Yards — сооружение, которое полностью состоит из лестниц. Строительство конструкции обошлось в колоссальные 200 миллионов долларов. И хотя публике сооружение пришлось по вкусу, многие комментаторы называют его гигантской шаурмой. Такое кодовое имя неплохо прижилось среди жителей Нью-Йорка.Велосипедный мост, ПакистанПограничная плотина, ВашингтонКривая дорога в ГерманииПлотина Фукасиро, ЯпонияНаземный мост, НидерландыИскусственный остров для хранения загрязнённого ила, Нидерланды