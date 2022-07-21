Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
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Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)

Мост через Сарт-канал в БельгииИнфраструктура является неотъемлемой частью для каждого населенного пункта. Казалось бы, в данном случае нет простора для творчества, но порой инженеры и архитекторы создают настоящие шедевры. Их творения не просто делают жизнь людей проще, но и становятся полноценной достопримечательностью, притягивающей туристов со всего мира.

Мост через Сарт-канал в Бельгии


Бельгийский акведук Sart Canal bridge имеет протяженность в 498 метров. Вес всей конструкции при этом составляет целых 65 тысяч тонн.

Горная тропа в Китае

Горная тропа в Китае
Башня для выработки солнечной энергии, Израиль

Башня для выработки солнечной энергии, Израиль
Золотой мост во Вьетнаме

Золотой мост во Вьетнаме
Необычный мост Daring Golden Bridge расположен в окрестностях Вьетнамского курорта Bà Nà Hills. Построен он был для простоты перемещения между станциями канатной дороги и живописными садами. Если вы решите побывать в Дананге — обязательно посетите достопримечательность. Говорят, что вблизи вид на огромные руки, которые будто поддерживают мост, просто головокружительный.

Транспортная развязка в Лос-Анджелесе

Транспортная развязка в Лос-Анджелесе
Спиральный виадук, Швейцария

Спиральный виадук, Швейцария
Мост через лагуну, Уругвай

Мост через лагуну, Уругвай
Мост Жуйи-Тайчжоу, Китай

Мост Жуйи-Тайчжоу, Китай
Водовод, Нидерланды

Водовод, Нидерланды
Фигурный мост в Китае

Фигурный мост в Китае
Городская канатная дорога, Япония

Городская канатная дорога, Япония
Vessel de Hudson Yards — сооружение, состоящее из лестниц

Vessel de Hudson Yards — сооружение, состоящее из лестниц
The Vessel de Hudson Yards — сооружение, которое полностью состоит из лестниц. Строительство конструкции обошлось в колоссальные 200 миллионов долларов. И хотя публике сооружение пришлось по вкусу, многие комментаторы называют его гигантской шаурмой. Такое кодовое имя неплохо прижилось среди жителей Нью-Йорка.

Велосипедный мост, Пакистан

Велосипедный мост, Пакистан
Пограничная плотина, Вашингтон

Пограничная плотина, Вашингтон
Кривая дорога в Германии

Кривая дорога в Германии
Плотина Фукасиро, Япония

Плотина Фукасиро, Япония
Наземный мост, Нидерланды

Наземный мост, Нидерланды
Искусственный остров для хранения загрязнённого ила, Нидерланды

Искусственный остров для хранения загрязнённого ила, Нидерланды
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По материалам: триникси

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Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
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