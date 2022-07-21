Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области
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Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области

Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской областиSHOT: погибшим при обстреле ВСУ Белгородской области оказался 63-летний местный депутат

При обстреле Белгородской области со стороны Украины погиб местный депутат Николай Дегтярев. Такие подробности о погибшем стали известны Telegram-каналу SHOT.

По его данным, погибший россиянин состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения. Мужчина также работал трактористом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Нехотеевка и Журавлевка вечером в среду, 20 июля. По предварительным данным, на приграничных территориях Белгородской области упали пять снарядов. Погиб один человек.

Из-за атаки ВСУ в Нехотеевке зафиксированы повреждения четырех жилых домов и местного клуба, в Журавлевке видимых разрушений нет. Также впоследствии от взрывов загорелось пшеничное поле. «Выгорело порядка 20 га хлеба», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области до 24 июля действует высокий режим террористической опасности. В этот период в регионе также действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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