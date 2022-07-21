Поклонники обсуждают беременность Зепюр Брутян

Павел Прилучный не любит раскрывать подробности своей личной жизни и очень скрытен в этом плане. Он тайно женился на Агате Муцениеце, затем тайно встречался с Мирославой Карпович, не публикуя совместные фото и не появляясь с ней в обществе. Поэтому публика была удивлена, когда Павел неожиданно начал выставлять снимки с коллегой Зепюр Брутян.

Сначала все подумали о пиаре. Но пара была вместе на протяжении 3 месяцев – обнималась, целовалась, проявляла друг к другу нежные чувства. А потом и вовсе по сети распространились документы о бракосочетании и смене фамилии – якобы теперь актриса Зепюр Прилучная.

Поклонники удивлялись – почему Павел решился на свадьбу так быстро? Все были уверены, что он до сих пор встречается с Мирославой. Но, похоже, сейчас все встало на свои места.

На личной страничке Зепюр появились свежие кадры: девушка, в светлом, длинном, облегающем платье держит белую лошадку за поводья. Животное ест траву, а Зепюр позирует. На кадрах поклонники разглядели едва округлившийся животик и решили, что актриса ждет пополнение.

«Все логично. Поженились, съездили в Армению – Зепюр точно ждет малыша», «Ура! Побольше маленьких Прилучных», «Павел – хороший отец, очень рада за пару», «Да, заметен животик. Девушка худенькая, пузико при беременности быстро появляется», «Зепюр беременна! Поздравляю!», - обсуждают возможную беременность актрисы пользователи.





Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались в марте 2020 года после 9 лет брака, когда вся страна сидела на карантине из-за коронавируса. Тогда поклонники узнали много подробностей о личной жизни звезд: актер сильно пил, унижал супругу и даже поднимал на нее руку. Агата вынуждена была забрать двоих детей и переехать к маме. Сейчас пара общается нормально ради детей, Прилучный оказался хорошим отцом, который проводит с наследниками много времени и поддерживает финансово. Как будет отец поддерживать связь с детьми, когда у него родится новый малыш – пока не понятно.