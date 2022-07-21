Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные подразделения в Славянске

Вадим Карасев

Командование украинской армии, обороняя Славянск, в перспективе потеряет там последние боеспособные подразделения. Об этом заявил замруководителя Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Как утверждает чиновник, генштаб ВСУ принял решение оборонять Славянск и Краматорск всеми оставшимися силами в связи с политическими мотивами: эти города являются последними крупными населёнными пунктами Донбасса, которые контролирует Киев. Замминистра информации ДНР спрогнозировал гибель последних боеспособных подразделений ВС Украины возле Славянска.

"Оставлять Славянск и Краматорск они не будут. Они будут держаться всеми зубами, когтями за этот регион", — заявил Безсонов.



Также посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что боевики украинского нацбата "Айдар" содействуют принудительной мобилизации мужчин и отправке их на фронт. По словам дипломата, бойцы заставляют жителей, внешне пригодных к службе, срочно явиться в военкомат. В то же время блокпостами перекрываются выезды из города и переходы между районами – там, заявляет Мирошник, продолжается "тотальный отлов и мобилизация".

"В Славянске идут облавы с принудительной мобилизацией! Боевики "Айдара" проводят поуличные и поквартальные облавы. Сейчас их видели на улице Артема, где они переходят от дома к дому, вламываясь в квартиры и офисы", – написал Мирошник в личном Telegram-канале.



Бывший разведчик раскрыл способ помешать ВСУ обстреливать Донбасс

Бывший руководитель специальной службы "Натив" при правительстве Израиля Яков Кедми предположил, как Россия может избежать обстрелов собственной территории украинской артиллерией.

Как утверждает экс-разведчик, во избежание попадания артиллерийских снарядов или ракет на территорию России Вооружённые силы РФ должны взять под контроль все регионы, из которых могут быть запущены эти снаряды. По словам Кедми, российская армия должна продвинуться вглубь на 350 км, чтобы предотвратить возможные ракетные атаки по своей территории.

"Можно только одним способом — освободив территории, на которых могут располагаться орудия, имеющие радиус действия, доходящий до российской территории, или ракеты, которые имеют радиус действия до российской территории", — заявил Кедми.

Видео уничтоженного логистического центра ВСУ в Николаеве

Видео уничтоженного логистического центра ВСУ в Николаеве

Вечером во вторник 12 июля ВСУ нанесли удар по Луганску. По данным вооруженных сил республики, до самого города дошла лишь малая часть снарядов, однако из-за крушения сбитых ракет пострадали соседние населенные пункты.

За день до этого, 11 июля, ВСУ совершили обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Снаряды, выпущенные американскими ракетными комплексами HIMARS, попали по складам с селитрой и промышленному предприятию, выпускающему оборудование для местной электростанции. В ходе атаки украинская сторона повредила или разрушила, по данным местных властей, 65 жилых домов, а также больницу, две школы, три детских сада и свыше 200 магазинов. Сообщается также как минимум о 190 пострадавших.

Продвижение союзных сил на Бахмутском и Славянском направлениях

Военный обозреватель Борис Рожин в четверг в Telegram рассказал о продвижении войск России на Бахмутском и Славянском направлении в ходе спецоперации на Украине. На его слова ссылается военкор Юрий Котенок.

Так, в районе населённых пунктов Серебрянка и Верхнекаменское возле Северска российская армия продолжает обработку высот, на которых пока удерживаются ВСУ. Командование украинской армии уже вывело часть сил из города, однако большая его часть пока контролируется Киевом. ВСУ также сохраняет контроль над дорогой Северск — Соледар, однако она регулярно подвергается артиллерийским ударам российских сил.

В вооруженных силах ЛНР в минувшую пятницу сообщили, что генеральный штаб украинской армии готовится к выводу войск из города Северска. Подполковник Народной милиции донбасской республики Андрей Марочко добавил, что командование ВСУ приказало бойцам покидать позиции "скрытно, отходить мелкими группами". Отмечается, что боеспособные вооруженные формирования войск Украины отводятся из-под Северска, в то время как вместо профессиональной армии в городе дислоцируются добровольцы и призванные в территориальную оборону простые жители страны.

Что касается боёв возле Соледара, союзные силы РФ, ДНР и ЛНР практически вытеснили украинские формирования из села Берестового, однако пока не установили полного контроля над разрушенным населённым пунктом. Продолжаются боевые действия у Яковлевки, Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Как отмечает Рожин, украинские подразделения покинули Новую Каменку, однако ВСУ продолжают стрелять по Стряповке, контролируемой Вооружёнными силами России. Союзные войска пока не начали штурм самого Соледара.

Карта наступления на Донбасс

Видео уничтожения американской гаубицы M777 под Херсоном

Карта наступление на Донбасс: обстановка на востоке УкраиныВидео уничтожения американской гаубицы M777 под Херсоном

На Славянском направлении продолжаются бои у н.п. Долина, Богородичный, Пришиб, Сидорово, и ни у одной стороны пока нет серьёзного продвижения. В свою очередь, российская армия продолжает наносить интенсивные удары по военным целям возле Краматорска и Славянска. Исходя из информации, имеющейся у Рожина, украинская сторона ждёт начало союзного наступления на Славянск сразу после прорыва линии Северск — Соледар. Также возможен удар ВС РФ на изюмском направлении в Харьковской области, где фронт принял позиционный характер.