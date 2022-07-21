Постаревший Максим Дрозд показал взрослых детей
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Постаревший Максим Дрозд показал взрослых детей

Постаревший Максим Дрозд показал взрослых детей
Звезда «Ликвидации», 54-летний актер Максим Дрозд поделился фото с детьми, на котором выглядит  заметно изменившимся. Максим Дрозд на днях опубликовал редкий семейный портрет. На фото герой боевиков позирует вместе с сыном Егором и дочерью Машей, которых ему родила вторая жена Анастасия Бровкина. Несмотря на то, что пара давно оформила развод, актер является образцовым отцом и участвует в жизни своих уже взрослых детей.
Зимой этого года, кстати, сын Максима попал в неприятности. В декабре Егор был экстренно госпитализирован в связи с последствиями избиения. Он получил тяжелые травмы головы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом клиновидной кости черепа, височной кости и теменной кости, а также повреждение основания черепа. Наследник звезды сериала «Ликвидация», к счастью, быстро пошел на поправку и уже полностью восстановился. Егор, между прочим, пошёл по стопам своего отца и три года назад поступил в Школу-студию МХАТ. Мария же решила на связывать свою жизнь со сценой и пошла учиться на дизайнера.
Что касается самого артиста, то он продолжает много сниматься в кино. Актер заметно изменился со съемок в нашумевшем сериале, но, стоит отметить, не даёт себе расслабляться. Максим соблюдает ЗОЖ и поддерживает форму регулярными тренировками. Напомним, что у актера есть ещё две наследницы. Старшая дочь Максима Даша родилась в его первом браке с Лилией Фоминой. Она живет с матерью в Риге, работает психологом и почти не видится с отцом. Дрозд также является отцом 12-летней Софи, которую ему родила Виктория Полторак.
# Шоу-бизнес Дрозд Максим
По материалам: z-aya

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