Пранкер Вован рассказал про обиду Макрона

Вадим Карасев

Пранкер Вован сообщил, что президент Макрон добавил его в черный список после розыгрыша

Пранкер Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон добавил его в черный список после розыгрыша от имени президента Украины Владимира Зеленского. Про обиду французского лидера пранкер рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись опубликована на YouTube-канале Super.

По словам Кузнецова, пранкеры решили разыграть Макрона во время выборов президента Украины. «За дней 14 до выборов Зеленский приезжает в Париж и встречается с Макроном. Мы понимаем: если Макрон позвал Зеленского, на тот момент еще кандидата, то его персона очень интересна Макрону», — рассказал пранкер.

Через 20 минут после окончания визита пранкеры написали Макрону в мессенджере WhatsApp, представившись Зеленским, и поблагодарили за встречу. Лидер Франции не заподозрил обмана. Незадолго до окончания выборов, на которых в итоге победил Зеленский, Макрон написал пранкерам, выдававшим себя за кандидата на пост главы государства, и предложил поговорить по телефону. В итоге они проговорили около 20 минут.

После того как пранкеры опубликовали розыгрыш, информация об этом попала во французские СМИ, сообщил Кузнецов. Власти государства не стали ни подтверждать, ни опровергать факт разговора, однако после этого, по словам пранкера, Макрон добавил его номер в мессенджере в черный список. «То есть Макрону уже не написать, вот он обиделся», — заключил Вован.

Кузнецов в интервью Жигаловой также раскрыл способ дозвониться до политиков и звезд шоу-бизнеса. Он заявил, что гораздо труднее найти контакты западных артистов, чем политических деятелей. Кроме того, пранкер уточнил, что обычно договаривается о звонке через офис политика.