Празднование Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2022 года: что просят у иконы и какие молитвы читают
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Празднование Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2022 года: что просят у иконы и какие молитвы читают

Празднование Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2022 года: что просят у иконы и какие молитвы читают

Большинство верующих людей держат у себя дома иконы, многие преклоняются перед ликом Казанской Божией Матери. И это неудивительно, так как, прочитав молитву у святого образа, можно исцелиться и избежать различных трудностей и неприятностей. 21 июля 2022 года отмечается чудесное явление иконы Богоматери жителям Казани, которое произошло в 1579 году. В этот день молитвы, обращенные к святыне, имеют большую силу. Узнайте, что просят у иконы в день ее обретения, а также какие следует читать защитные молитвы.

Невероятное появление иконы

Лик Казанской Богоматери — один из самых почитаемых образов на Руси. Он был найден нетронутым в руинах сгоревшего здания в 1579 году. В то время люди пережили большое горе, многие остались без собственного жилья. Было слышно, как плачут дети и их матери, но многие все равно продолжали молиться.

В те дни десятилетней девочке Матроне приснился сон, в котором она увидела Богородицу, указавшей ей, где располагается святыня. Родители сомневались в рассказе дочери, но сон с пророчеством Богоматери все равно продолжал ей сниться.

В итоге мама с девочкой отправились на то место, которое ей во сне указывала Божья Матерь. Среди развалин и горы пепла они нашли образ, который был не тронут огнем во время сильного пожара. Местные жители были под особым впечатлением после того, как узнали о данном рассказе. Итоге икону принесли в монастырь святителя Николая, а со временем Крестным ходом перенесли в Благовещенский собор.

Святой образ считается чудотворным, и первым подтверждением этому факту была история, про двух слепых мужчин, усердно просивших исцеления. И в то время, когда переносили лик в другой храм, они стали зрячими. Икона исчезла в 1904 году и в настоящее время ее судьба неизвестна.

Что просят у Казанской иконы Божьей Матери

Казанская Богоматерь является покровительницей детей, семейных пар, незамужних женщин и тех, которые вынашивают ребенка. В праздник явления Казанской иконы принято произносить много разных молитв. Люди могут обратиться к святыне практически с любыми вопросами. Зачастую просят:

  • о помощи обрести счастье и любовь;
  • о сохранении семейного благополучия;
  • о здравии детей;
  • об исцелении от недугов;
  • о защите от недоброжелателей;
  • о помощи преодолеть трудности;
  • о сохранении семьи;
  • беременные женщины просят о легких родах и здоровом малыше.

Какие читать защитные обряды и молитвы 21 июля 2022 года

В день обретения святыни принято произносить молитвы, которые помогут защититься от различных бед, сохранить семью и удачно выйти замуж.

Сильная защитная молитва


Молитва об удачном замужестве

«О, Казанская Божия Матерь, обращаюсь я к тебе, к покровительнице всех женщин незамужних, и надеюсь, что не откажешь ты в просьбе моей. Помоги мне (имя) найти мужа доброго и покладистого, да пусть любит он меня так, как и я буду любить его. Обращаюсь к Тебе с молитвой и верую, что слова мои будут услышаны. Аминь».

Молитва о сохранении семьи

«Божия Матерь, покровительница наша, прошу тебя, возьми под защиту мою семью. Пусть любовь в сердце супруга (супруги) моего (моей) никогда не угаснет. Пусть дети будут послушными, а родители здоровыми. Защити мою семью от разлада и тех, кто желает зла родным моим. Услышь же просьбы мои, да прославим мы имя Твое. Аминь».

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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