«Приедет, если не будет бывшего»: менеджеры Елены Степаненко назвали условия, при которых артистка выступит на «Юморине»
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«Приедет, если не будет бывшего»: менеджеры Елены Степаненко назвали условия, при которых артистка выступит на «Юморине»

«Приедет, если не будет бывшего»: менеджеры Елены Степаненко назвали условия, при которых артистка выступит на «Юморине»

Елена Степаненко и Евгений Петросян были одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Оказалось, что в их отношения было не всё так гладко, как артисты показывали со сцены. В 2018 году пара официально развелась, но судебные разборки по разделу имущества длились еще 3 года.

Организаторы фестиваля «Юморина» посчитали, что прошло уже достаточно времени, чтобы отношения между бывшими супругами стабилизировались. Оказалось, что это не совсем так. Елена Степаненко, видимо, до сих пор обижена на своего бывшего супруга. Издание Prozvezd.info связалось с менеджерами артистки, чтобы уточнить детали совместного выступления с Евгением Петросяном. Менеджеры юмористки объяснили журналистам позицию своего клиента:


Следует отметить, что организаторы «Юморины» уже нашли выход из такого сложного положения. Они распределили график так, чтобы бывшие супруги не пересекались на сцене – на выступления юмористов отведено по 2 разных дня.


Напомним, что развод Степаненко и Петросяна состоялся в ноябре 2018 года, но окончательное заседание по разделу имущества прошло только в июне 2021 года. С решением суда Елена не согласна, она хочет пересмотра дела и даже пытается взыскать затраты на еду за 2016-2017 годы. Евгений Ваганович после развода женился на Татьяне Брухуновой, свадьба состоялась в декабре 2019 года. А в марте 2020 года юморист стал отцом – у него родился сын Ваган.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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