Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе

Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе


Студия State of Play Games сообщила в апреле о планах выпустить эмоциональный приключенческий проект South of the Circle на стационарных платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Теперь разработчики сообщили дату релиза — игра появится 3 августа 2022 года, ниже можно посмотреть новый трейлер, который представили вместе с анонсом.


Watch this video on YouTube

Проект впервые вышел в октябре 2020 года в Apple Arcade, где он был хорошо воспринят игроками. Сама по себе игра South of the Circle — это эмоциональное приключение в сеттинге эпохи холодной войны. В игре «многослойный кинематографический сюжет», который рассказывает о последствиях жизненного выбора между карьерой и любовью. Играть предстоит за Питера — академика из Кембриджа, который оказывается в Антарктиде.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Глава МИД Венгрии рассказал о цели визита в Москву
Глава МИД Венгрии рассказал о цели визита в Москву
«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»
«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»
Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе
Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе
Поклонники обсуждают беременность Зепюр Брутян
Поклонники обсуждают беременность Зепюр Брутян
На Украине запретят все российские СМИ
На Украине запретят все российские СМИ
Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные подразделения в Славянске
Последние новости Донбасса: ВСУ рискуют потерять боеспособные
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
OTC-площадка Marsbase добавила поддержку более 1000 токенов
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Германия сообщила о получении турбины для «Северного потока»
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Ксения Собчак рассказала о любовнице мужа
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Могилу Юрия Шатунова охраняют вооруженные люди
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Дочка Любови Успенской думает отказаться от фамилии отца
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку
Яна Кошкина заявила, что из нее сделали сексуальную красотку

Топ на сегодня

Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

Эмоциональное приключение South of the Circle выйдет на Xbox
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Saint Kotar выйдет на Xbox и Playstation в октябре этого года
Krut: The Mythic Wings выйдет на приставках Xbox в июле