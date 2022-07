Приключенческий проект South of the Circle выйдет на Xbox в августе

Вадим Карасев





Студия State of Play Games сообщила в апреле о планах выпустить эмоциональный приключенческий проект South of the Circle на стационарных платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Теперь разработчики сообщили дату релиза — игра появится 3 августа 2022 года, ниже можно посмотреть новый трейлер, который представили вместе с анонсом.

Проект впервые вышел в октябре 2020 года в Apple Arcade, где он был хорошо воспринят игроками. Сама по себе игра South of the Circle — это эмоциональное приключение в сеттинге эпохи холодной войны. В игре «многослойный кинематографический сюжет», который рассказывает о последствиях жизненного выбора между карьерой и любовью. Играть предстоит за Питера — академика из Кембриджа, который оказывается в Антарктиде.