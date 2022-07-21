Приметы и поверья на 22 июля 2022 года

22 июля 2022 года богато приметами и поверьями. Они связаны с празднованием дня Панкратия и Кирилла, который отмечали еще во времена Киевской Руси. Традиционно в праздник прадеды собирали огурцы и отправлялись в лес за черникой, которую уважали из-за ее целебных свойств.

Приметы 22 июля 2022 года

22 июля прадеды на Руси уделяли огромное внимание природным приметам. Благодаря им можно было узнать погоду на следующие дни:

22 июля пауки сидят в паутине — погода будет хорошей;

утром на траве мало росы и тумана нет — днем возможно будет гроза;

рыба в воде активно плещется — к дождю;

22 июля весь день идет мелкий дождь — ненастье затянется;

утром пошел небольшой дождь — до конца дня будет ясно;

листья картофеля снизу изгибаются — сулит перемена погоды;

после обеда пошел дождь, то будет идти он еще несколько дней;

22 июля очень жарко — зима будет морозной.

Поверья 22 июля 2022 года





На Руси 22 июля традиционно начинали есть огурцы. Согласно обычаю, хозяйка должна была первой выйти на огород, сорвать огурец и спрятать его так, чтобы никто не заметил. Согласно поверью, данный обряд сулил богатый урожай огурцов на следующий год. Про овощ существовали различные поговорки, которые сохранились и до современных времен. Самыми популярными являются «Ни окон, ни дверей — полна горница людей», «Полно корыто народу намыто» и другие.

Огурцы в старину были одними из самых любимых овощей. Их ели просто на грядке и готовили с ними различные блюда. Огурцы употребляли не только сырыми, но и жарили их, словно кабачки. Также огурцы начиняли фаршем, варили из овоща супы. Зимой, конечно, главным блюдом всегда были квашеные огурцы.Кроме огурцов, 22 июля собирали чернику. Занятие это было не из легких, поскольку возле кустов всегда обитало много комаров. Правда, это не мешало прадедам полакомиться ягодой.Ее не только ели, но и варили варенье, ведь черника помогала излечиться от различных вирусных заболеваний. Черника полезна также людям, у которых проблемы со зрением, страдают расстройством желудочно-кишечного тракта. 22 июля крестьяне даже прекращали жатву, только бы сходить в лес и нарвать черники.