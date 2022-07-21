Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская глубинка: 9 новых книг

Вадим Карасев

От триллера о пропавшем муже и истории подруг из античного борделя до интеллектуальных загадок и страстной первой любви — Spletnik выбрал девять новых книг сезона.

"Дом волчиц", автор Харпер Элоди, переводчица Любовь Карцивадзе (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022), 18+

Когда-то Амара жила в зажиточной семье и была любимой дочерью уважаемого человека, теперь же она — рабыня в дешевом помпейском борделе, лупанарии (от латинского "волчица" — lupa, так в Риме называли секс-работниц). Однако хотя Амара и находится в самом низу иерархии, она готова взять судьбу в свои руки — ума и характера ей не занимать. Поддержку героиня находит в подругах, таких же девушках с "пониженной социальной ответственностью" — они, конечно, не великолепная четверка из "Секса в большом городе", но тоже постоянно обсуждают мужчин, не теряют присутствия духа даже в самых сложных ситуациях и всегда готовы прийти на помощь друг другу.

История о женской дружбе и умении противостоять обстоятельствам разворачивается в колоритном сеттинге древнеримского города с его бесконечными пирами и гладиаторскими боями: до извержения Везувия еще пять лет, и Помпеи утопают в роскоши.

"Дом волчиц" всего лишь первая книга цикла о судьбах женщин Древних Помпей. Тему для будущей трилогии британская журналистка Харпер Элоди нашла, изучая латинскую поэзию в Оксфорде.





"Элизабет Финч", автор Джулиан Барнс, переводчица Елена Петрова (М.: Иностранка, 2022), 16+

Новая книга плодовитого британского писателя Джулиана Барнса ("Шум времени", "Предчувствие конца") — нечто среднее между "классическим" художественным романом и философским трактатом. За первое отвечает следующая фабула: актер-неудачник Нил получает записные книжки и библиотеку Элизабет Финч — его бывшей университетской преподавательницы, привлекавшей студентов своими эксцентричными взглядами и всегда и для всех остававшейся человеком-загадкой. В попытках разгадать ее Ник начинает кропотливо изучать доставшиеся ему записи, обращается к чужим воспоминаниям и даже пишет собственное эссе — о последнем языческом императоре Рима Юлиане Отступнике.

Здесь на территорию романа заходит философское эссе, в котором Барнс пытается осмыслить саму возможность познания другого человека и, как гласит аннотация, исследует все формы любви. Любителям интеллектуальных игр должно понравиться.





"Последнее, что он сказал мне", автор Лора Дейв, переводчица Дарья Целовальникова (М.: Inspiria, 2022), 16+

Каждая семья несчастлива по-своему — эта истина открывается Ханне, когда пропадает ее муж Оуэн, оставив 600 тысяч долларов и записку с просьбой защитить его дочь Бейли от первого брака. Ханна с Бейли вынуждены забыть разногласия и объединиться, чтобы найти дорогого им человека, некогда идеального мужа и отца — человека, который десять лет назад сменил имя, скрываясь от смертельной опасности, и которого теперь разыскивают федеральные агенты.

Триллер Лоры Дейв попал в рекомендации книжного клуба Риз Уизерспун, стал бестселлером в США и закономерно приглянулся кинематографистам: сериал с Дженнифер Гарнер и Николаем Костером-Вальдау в главных ролях уже снимает Apple TV+.





"Две недели в сентябре", автор Роберт Шерифф, переводчица Анна Гайденко (М.: Corpus, 2022), 12+

В этой книге, в отличие от предыдущей, нет динамичного сюжета с выпрыгивающими из шкафа скелетами — как в один голос твердят критики, в этом романе не происходит н и ч е г о, но почему-то за этим страшно интересно наблюдать.

Роман был написан еще в 1931 году, тут же стал бестселлером, но потом был забыт на долгие годы. Переиздание случилось в 2006-м, и с тех пор книга не покидает всевозможные списки лучших британских романов XX века.

1930-е, Великобритания. Семья Стивенс (муж, жена, двое взрослых детей и сын-школьник) отправляется в ежегодный отпуск к морю — в пансион, в который они ездят вот уже 20 лет. Сборы, поезд, сам отпуск с его мелкими радостями и наконец возвращение — это повторяется из года в год, но Стивенсам не надоедает. А читателям не надоедает следить за тем, как герои плавают, гуляют, обедают, играют в крикет, сплетничают и живут свою заурядную жизнь, в которой есть горести и радости, но нет потрясений.

Именно отсутствием экстраординарных событий книга и пленяет читателя: Стивенсы не герои с большой буквы, но автор все равно любит их — подтрунивает, видит недостатки, но любит, показывая тем самым ценность обычной человеческой жизни. В итоге книгу иначе как уютной не назовешь: в нее действительно хочется закутаться, чтобы еще 200 страниц следить, как Стивенсы разговаривают с соседями, ходят на свидания и собирают чемоданы — и знать, что ничего плохого с ними не случится.





"По дорогам", автор Сильвен Прюдом, переводчицы Ирина Кузнецова, Ирина Стаф (М.: АСТ, 2022), 16+

История о старых друзьях — писателе и автостопщике, которые встречаются после 17-летней разлуки в маленьком городке на юге Франции — чтобы переосмыслить свои отношения, жизнь и когда-то сделанный выбор. Дружба завязывается вновь, а вместе с ней появляется и любовный треугольник — героям предстоит сделать новый выбор и заново познать себя.

Роман "По дорогам" принес Сильвену Прюдому читательскую славу и несколько премий — благодаря эмоциональному стилю письма избитый, казалось бы, сюжет заиграл новыми красками.





"Семь дней в июне", автор Тиа Уильямс, переводчица Вера Гордиенко (М.: Inspiria, 2022), 18+

Еще одна книга из клуба Риз Уизерспун, которая выйдет у нас, вопреки названию, в конце июля. "Семь дней в июне" — история Евы и Шейна, которые пережили короткий, но бурный и проблемный роман в старшей школе. Через 15 лет они встречаются на литературном вечере, и оказывается, что общая у них не только страсть к сочинительству (он — серьезный прозаик, она — автор эротических романов), но и друг к другу. Героям предстоит узнать, лечит ли время, можно ли войти в одну и ту же реку дважды и правда ли, что первая любовь — самая сильная.

Об экранизации пока ничего не слышно, но Голливуд мимо таких романтических формул, как из учебника, не проходит.





"Ежегодный пир Погребального братства", автор Матиас Энар, переводчица Алла Беляк (М.: Polyandria No Age), 18+

Формально сюжет таков: антрополог-аспирант из Парижа отправляется изучать быт и нравы французской глубинки, чтобы написать дипломную работу. В маленьком городке на севере страны он знакомится с местным мэром — по совместительству главой похоронного бюро, узнает о Колесе Времени, заставляющем людей "перерождаться", и мистическом Погребальном братстве с его ежегодным пиром, во время которого Смерть берет передышку.

Эта условная канва нужна автору, чтобы погрузить читателя в историю Франции, познакомить со средневековыми легендами и песнями, раблезианством и карнавальной культурой, воспеть трубадуров, великих поэтов и саму жизнь. Исторических отсылок, аллюзий и стилизаций здесь столько, что хватит на несколько вдумчивых перечитываний, но очароваться описаниями французской провинции, нагулять аппетит от гастрономических перечислений (вот где настоящее фуд-порно!) и почувствовать жажду жизни вполне можно и без этого контекста.

Роскошное литературное обжорство — сюжетами, интонациями, стилями, идеями. И уникальный замес из высоких порывов и телесного низа,

— рассказывает о книге переводчица Алла Беляк.





"Шум падающих вещей" / "Звук падающих вещей", автор Хуан Габриэль Васкес, переводчики Маша Малинская / Михаил Кожухов (М.: Livebook, 2022), 18+

Необычный издательский эксперимент: роман самого популярного колумбийского автора Хуана Габриэля Васкеса, которого даже называют "наследником Маркеса", вышел в России в двух переводах — с похожими, но разными названиями, и с разными обложками. Первый перевод строже обходится с местной спецификой (отсюда и подробный комментарий), второй — более адаптирован для русскоязычного читателя, но колорита хватает в обоих.

Колумбия, эпоха наркокартелей Пабло Эскобара. В 1996 году, через несколько лет после его смерти, преподаватель права Антонио Ямара попадает в перестрелку на улицах Боготы и становится свидетелем убийства своего знакомого — молодого летчика Рикардо Лаверде. Это событие полностью меняет его жизнь, отравляя и подчиняя себе: Антонио начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за гибелью Лаверде и как прошлое связано с настоящим. Выяснить, однако, придется и многое другое: как в хорошем латиноамериканском сериале, здесь есть все — от авиакатастрофы и криминальных разборок до убийства бегемота из зоопарка наркобарона и опасных джунглей. Любовь, измены, дружба, честь, семья и чувство долга — все это тоже на месте.









"Клеопатра. Жизнь. Больше чем биография", автор Стейси Шифф, переводчица Мария Леоненко (М.: Азбука-Аттикус, 2022), 18+

Стейси Шифф специализируется на биографиях — и получила Пулитцеровскую премию за нон-фикшен "Вера" о жене Владимира Набокова. "Клеопатра" — попытка такой же тщательной биографии, без оглядки на то, что из реального исторического персонажа эта героиня давно превратилась в миф.

Перелопатив множество источников и отделив факты от мнений, Шифф рисует новый портрет Клеопатры, слой за слоем, снимая с оригинала вошедшие в поп-культуру представления об этой женщине как об убийце, интриганке, искусительнице и блуднице — спасибо Шекспиру, Элизабет Тейлор и прочим. Шифф приводит неоспоримые факты, и становится очевидно, насколько могущественной и неординарной фигурой была Клеопатра — правителем "способным создать свой флот, подавить восстание, удержать денежный курс, накормить голодных". Клеопатра знала девять языков, была блестящим оратором и прекрасным политиком, разбиралась в военном искусстве и экономике, но все равно вошла в историю лишь как великая соблазнительница:

Это не первый и не последний случай в истории, когда действительно могущественная женщина низводится до бесстыдной блудницы,

— констатирует Шифф. Тот случай, когда фем-оптика важна как никогда.





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Лиза Сезонова