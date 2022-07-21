Противопоказания для пребывания на солнце: кому ни в коем случае нельзя загорать летом 2022

Лето — прекрасная пора, чтобы насладиться солнечным теплом и получить необходимый для организма витамин Д. Но следует помнить и о негативной стороне отдыха на солнце для здоровья человека.

Кому ни в коем случае нельзя загорать летом





Всем известно, что пребывание на солнце может вызвать ожоги кожи и увеличить риск развития рака в долгосрочной перспективе. При этом получать солнечные ванны необходимо для синтеза витамина D в коже. Это заставляет найти оптимальный баланс между здоровым пребыванием на солнце и чрезмерным опасным воздействием.

Есть люди, которым категорически запрещено загорать летом. Как правило, этот запрет связан с медицинскими показаниями.

Кому запрещено загорать летом:

людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда попадают и гипертоники. Эта категория людей из-за длительного пребывания на солнце может почувствовать сильную усталость, тяжесть, появится отечность;

онкобольным и тем, кто прошел курс химиотерапии;

людям, имеющим заболевания кожи. В этот список попадают и больные псориазом, и те, кто склонны к появлению меланом. Солнечные ванны в некоторых случаях могут привести к осложнению недугов;

больным туберкулезом. Врачи предупреждают, что некоторые разновидности этого заболевания не переносят солнечные лучи, которые могут привести к прогрессированию недуга. Исключение в этом случае делают только для больных туберкулезом костей;

людям, страдающим патологией отклонения некоторых функций печени. В этом случае развивается высокая чувствительность к ультрафиолетовому излучению, что может нанести вред организму человека.

Также врачи советуют людям, которые принимали антибиотики, не выходить на солнце раньше чем через месяц после лечения. Если вы попали в список людей, которым противопоказан загар летом, то перед планированием поездки на отдых лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Почему загар может быть вреден для человека





Воздействие солнечного ультрафиолета (УФ) было связано с немеланомным раком кожи. Это было доказано еще в конце 19 века, и все последующие исследования показали, что солнечные ожоги способствуют патогенезу плоскоклеточной карциномы (SCC), базально-клеточной карциномы (BCC) и злокачественной меланомы.

SCC и BCC редко метастазируют, но меланома часто растет и агрессивно развивается, а потому имеет высокий уровень смертности. Актинический кератоз — еще один тип поражения, вызванный воздействием солнца, и в настоящее время он считается ранней формой плоскоклеточного рака.

Было показано, что кратковременное интенсивное УФ-облучение с ожогами или без них, но особенно с ожогами в детстве, увеличивает риск ММ. А общий риск ММ среди населения увеличивается по мере приближения к экватору, где солнечные лучи более агрессивны.

Спектр солнечного УФ-излучения имеет разные полосы длин волн с разными свойствами:

УФ-А-излучение составляет 315-400 нм;

УФ-В-излучение составляет 280-315 нм;

УФ-С-излучение составляет менее 280 нм.

Озоновый слой Земли поглощает излучение УФ-С, поэтому УФ-А и УФ-В — это диапазоны, которые воздействуют на организм. Почти все УФ-В излучение поглощается самым верхним слоем кожи — эпидермисом. УФ-А излучение проникает глубже в дерму. В результате эффекты УФ-В-излучения, включая рак кожи, обнаруживаются в основном в эпидермисе, тогда как эффекты УФ-А, такие как старение кожи, обнаруживаются в дерме.

УФ-В излучение вызывает мутагенные изменения в ДНК, тогда как воздействие УФ-А связано с окислительным повреждением и другими косвенными эффектами.

Как защититься от опасного загара летом 2022





Клетки кожи меланоциты под воздействием солнечных лучей начинают вырабатывать специальный пигмент, который проявляется в виде загара. Но чрезмерное количество солнечных лучей может привести к повреждению меланоцитов и их ДНК-структуры. Солнечная радиация приводит к мутации этих клеток в раковые.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно придерживаться несколько правил, которые помогут избежать вредного воздействия солнечных лучей;

В жаркие дни кожу нужно максимально прикрывать одеждой. Голову следует покрыть головным убором — это поможет избежать солнечного удара. Не рекомендуется выходить на солнце в обед, когда оно наиболее активно. Выходя на улицу летом, лучше использовать солнцезащитный крем.

Если же вы попали в список людей, которым противопоказан загар, то перед планированием поездки на отдых лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.