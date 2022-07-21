Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition доступна на Xbox — лучший момент, чтобы пройти по Game Pass

Вадим Карасев





Необычное экшен-приключение Raji: An Ancient Epic получило обновление до версии Enhanced Edition на приставках Xbox. Апдейт является бесплатным, и он заметно улучшает игру, позволяя поклонникам насладиться новыми возможностями проекта, либо новичкам погрузиться в заметно улучшенную атмосферу Древней Индии.

В версии Enhanced Edition игра Raji: An Ancient Epic получила не только графические улучшения и изменения в плане анимации. Проект переработали с точки зрения некоторых игровых механик, например, добавили возможность заново перепроходить уровни, плюс появилось несколько новых режимов. Если вы ранее уже проходили Raji: An Ancient Epic, есть возможность отключить обучающие моменты, чтобы пройти обновленную версию заново.

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Напомним, игра Raji: An Ancient Epic доступна в Game Pass. Однако, скоро она подписку покинет — уже 31 июля. Сейчас лучшее время, чтобы пройти или опробовать игру, если ранее вы этого не сделали по подписке.

Проект получил хорошие отзывы от игроков после появления в подписке. Игра, в первую очередь, завлекает своей уникальной атмосферой, позволяя погрузиться в индийскую мифологию.

Raji: An Ancient Epiс

История Raji: an Ancient Epic начинается со стартом новой войны между демонами и богами.

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