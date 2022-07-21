Разработчики Minecraft исключили интеграцию в игру NFT

В стоящей за Minecraft студии Mojang Studios заявили, что "не поддерживают и не разрешают" интеграцию в игру технологии блокчейн и NFT.

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.



If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs — Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022

По словам разработчиков, коллекционные игровые предметы на блокчейне создают "дефицит и эксклюзивность", что противоречит принципам Minecraft. Команда отметила, что стремится обеспечить всем игрокам одинаковый контент, независимо от используемого сервера.

"Спекулятивное ценообразование и инвестиционный менталитет вокруг NFT отвлекает внимание от игры и поощряет получение прибыли, что, по нашему мнению, несовместимо с долгосрочными комфортом и успехом наших геймеров", — добавили разработчики.

Они также подчеркнули связанные с NFT риски мошенничества и потенциальной потери средств.

"Чтобы обеспечить игрокам безопасный и инклюзивный опыт, технологию блокчейн не разрешается интегрировать в клиентские и серверные приложения Minecraft. Ее также нельзя использовать для создания NFT, связанных с любым внутриигровым контентом, включая миры, скины, предметы персонажей или другие моды", — говорится в заявлении.

При этом разработчики пообещали следить за развитием технологии, допустив, что со временем она позволит обеспечить вышеуказанные принципы.

"Однако сейчас у нас нет планов по внедрению блокчейна в Minecraft", — заключили они.

Напомним, в январе 2022 года французский игровой гигант Ubisoft столкнулся с негативной реакцией пользователей на попытку запуска NFT-площадки Quartz.

Руководство японской студии PlatinumGames высказались против проникновения предметов цифровой собственности в индустрию. Их соотечественники из Square Enix, напротив, заявили об интересе к блокчейну и NFT.