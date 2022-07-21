Разработчики Minecraft исключили интеграцию в игру NFT
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Разработчики Minecraft исключили интеграцию в игру NFT

Разработчики Minecraft исключили интеграцию в игру NFT


В стоящей за Minecraft студии Mojang Studios заявили, что "не поддерживают и не разрешают" интеграцию в игру технологии блокчейн и NFT.



По словам разработчиков, коллекционные игровые предметы на блокчейне создают "дефицит и эксклюзивность", что противоречит принципам Minecraft. Команда отметила, что стремится обеспечить всем игрокам одинаковый контент, независимо от используемого сервера.


"Спекулятивное ценообразование и инвестиционный менталитет вокруг NFT отвлекает внимание от игры и поощряет получение прибыли, что, по нашему мнению, несовместимо с долгосрочными комфортом и успехом наших геймеров", — добавили разработчики.


Они также подчеркнули связанные с NFT риски мошенничества и потенциальной потери средств.


"Чтобы обеспечить игрокам безопасный и инклюзивный опыт, технологию блокчейн не разрешается интегрировать в клиентские и серверные приложения Minecraft. Ее также нельзя использовать для создания NFT, связанных с любым внутриигровым контентом, включая миры, скины, предметы персонажей или другие моды", — говорится в заявлении.


При этом разработчики пообещали следить за развитием технологии, допустив, что со временем она позволит обеспечить вышеуказанные принципы.


"Однако сейчас у нас нет планов по внедрению блокчейна в Minecraft", — заключили они.


Напомним, в январе 2022 года французский игровой гигант Ubisoft столкнулся с негативной реакцией пользователей на попытку запуска NFT-площадки Quartz.


Руководство японской студии PlatinumGames высказались против проникновения предметов цифровой собственности в индустрию. Их соотечественники из Square Enix, напротив, заявили об интересе к блокчейну и NFT.

# Экономика minecraft, nft, гейминг, новости
По материалам: ForkLog

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