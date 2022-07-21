Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму

Помимо заморозки, есть и другие способы заготовки клубники и малины на зиму. Это одни из самых вкусных, сочных, ароматных и полезных ягод, которые любят практически все. Из них можно приготовить очень вкусные лакомства для детей и для взрослых.

Холодной зимой очень хочется фруктов и ягод. К тому же именно в это время года у многих людей ощущается нехватка витаминов, необходимых для жизнедеятельности организма. Десерты из этих ягод привнесут в жизнь нотку лета и подарят минуты наслаждения.

Рецепт ароматного клубнично-земляничного варенья





Есть один очень хороший рецепт клубнично-земляничного варенья на зиму. Секрет его состоит в душистом аромате лесных ягод, исходящего от ягод земляники. Его можно кушать в любую пору года и получать от этого удовольствие.

Для его приготовления надо взять ингредиенты в количестве:

свежая сочная клубника – 600 г,

свежая земляника – 400 г,

сахар – 1 кг.

На готовку данного десерта не уйдет много времени и усилий, что облегчает задачу домохозяйки, которая задумала порадовать свою семью чем-то вкусненьким. Комбинировать эти ягоды можно, так как они во многом схожи и взаимодополняют друг друга.

Для начала берется 600 г клубники, ягоды моются, очищаются от зеленых хвостиков и перемалываются до однородной массы в комбайне. Затем в клубнику добавляется 1 кг сахара и все это перемешивается в комбайне.

Далее клубника с сахаром перекладывается в кастрюлю и в нее засыпаются ягоды земляники. Огонь на плите должен быть средним и на нем варенье доводится до кипения. При этом ягоды земляники сохраняют свою форму и внешний вид, то есть остаются целыми. Когда образуется пена, ее надо будет снять и так проварить варенье 15 минут, дать ему остыть – и лакомство готово к употреблению. Также его можно закрыть в пастеризованных банках на зиму и хранить в темном и прохладном месте.

Рецепт клубники в собственном соку





Десерт клубника в собственном соку понравится многим, так как он позволяет сохранить вкус ягод, при этом сахара понадобится не так много, как для готовки варенья. Это хороший и проверенный способ, как заготовить клубнику на зиму.

Для этого понадобятся такие компоненты:

свежая и сладкая клубника – 1 кг,

сахар – 600 г.

Секрет этого лакомства в том, что ягоды клубники должны быть сладкими, а не сладковатыми, иначе десерт получится не таким вкусным.

Клубника моется и очищается от хвостиков. Перекладывается в емкость и в нее высыпается сахар, все это перемешивается. Затем ягоды должны настояться 5 часов, чтобы они пустили сок. После этого клубника раскладывается по стерилизованным банкам, где ягоды не должны плотно прижиматься друг к другу. Сок, который пустила клубника, должен оставаться в емкости, он переливается в кастрюлю, ставится на огонь и доводится до кипения, а затем полученный сироп заливается в банки.

Рецепт малины, перетертой с сахаром, на зиму





Многих заинтересует простой рецепт малины, перетертой с сахаром. Ведь в ней сохраняются все витамины и полезные вещества, и она хорошо помогает при простуде. Это лакомство придется по вкусу всем, даже может при надобности помочь сбить температуру у больного.

Для этой заготовки на зиму понадобятся такие ингредиенты:

свежая малина – 1 кг,

сахар – 1,5 кг.

Малина моется, перебирается, чтобы убрать все веточки и жучки, а также испорченные ягоды. Затем она перемалывается миксером, в массу из ягод добавляется сахар, и все это перемешивается. После этого ягодам надо дать настояться, чтобы они пустили сок. Переложить все в кастрюлю и проварить, пока сахар не растворится, не доводя до кипения. После этого заготовку можно раскладывать в пастеризованные банки. Зимой она будет как находка.

Каждый из предложенных рецептов имеет свои достоинства, поэтому рекомендуется испробовать каждый из них, и об этом не придется сожалеть, а наоборот, эти рецепты станут любимыми у каждой хозяйки.