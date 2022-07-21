Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму

Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму

Помимо заморозки, есть и другие способы заготовки клубники и малины на зиму. Это одни из самых вкусных, сочных, ароматных и полезных ягод, которые любят практически все. Из них можно приготовить очень вкусные лакомства для детей и для взрослых.

Холодной зимой очень хочется фруктов и ягод. К тому же именно в это время года у многих людей ощущается нехватка витаминов, необходимых для жизнедеятельности организма. Десерты из этих ягод привнесут в жизнь нотку лета и подарят минуты наслаждения.

Рецепт ароматного клубнично-земляничного варенья


Есть один очень хороший рецепт клубнично-земляничного варенья на зиму. Секрет его состоит в душистом аромате лесных ягод, исходящего от ягод земляники. Его можно кушать в любую пору года и получать от этого удовольствие.

Для его приготовления надо взять ингредиенты в количестве:

  • свежая сочная клубника – 600 г,
  • свежая земляника – 400 г,
  • сахар – 1 кг.

На готовку данного десерта не уйдет много времени и усилий, что облегчает задачу домохозяйки, которая задумала порадовать свою семью чем-то вкусненьким. Комбинировать эти ягоды можно, так как они во многом схожи и взаимодополняют друг друга.

Для начала берется 600 г клубники, ягоды моются, очищаются от зеленых хвостиков и перемалываются до однородной массы в комбайне. Затем в клубнику добавляется 1 кг сахара и все это перемешивается в комбайне.

Далее клубника с сахаром перекладывается в кастрюлю и в нее засыпаются ягоды земляники. Огонь на плите должен быть средним и на нем варенье доводится до кипения. При этом ягоды земляники сохраняют свою форму и внешний вид, то есть остаются целыми. Когда образуется пена, ее надо будет снять и так проварить варенье 15 минут, дать ему остыть – и лакомство готово к употреблению. Также его можно закрыть в пастеризованных банках на зиму и хранить в темном и прохладном месте.

Рецепт клубники в собственном соку


Десерт клубника в собственном соку понравится многим, так как он позволяет сохранить вкус ягод, при этом сахара понадобится не так много, как для готовки варенья. Это хороший и проверенный способ, как заготовить клубнику на зиму.

Для этого понадобятся такие компоненты:

  • свежая и сладкая клубника – 1 кг,
  • сахар – 600 г.

Секрет этого лакомства в том, что ягоды клубники должны быть сладкими, а не сладковатыми, иначе десерт получится не таким вкусным.

Клубника моется и очищается от хвостиков. Перекладывается в емкость и в нее высыпается сахар, все это перемешивается. Затем ягоды должны настояться 5 часов, чтобы они пустили сок. После этого клубника раскладывается по стерилизованным банкам, где ягоды не должны плотно прижиматься друг к другу. Сок, который пустила клубника, должен оставаться в емкости, он переливается в кастрюлю, ставится на огонь и доводится до кипения, а затем полученный сироп заливается в банки.

Рецепт малины, перетертой с сахаром, на зиму


Многих заинтересует простой рецепт малины, перетертой с сахаром. Ведь в ней сохраняются все витамины и полезные вещества, и она хорошо помогает при простуде. Это лакомство придется по вкусу всем, даже может при надобности помочь сбить температуру у больного.

Для этой заготовки на зиму понадобятся такие ингредиенты:

  • свежая малина – 1 кг,
  • сахар – 1,5 кг.

Малина моется, перебирается, чтобы убрать все веточки и жучки, а также испорченные ягоды. Затем она перемалывается миксером, в массу из ягод добавляется сахар, и все это перемешивается. После этого ягодам надо дать настояться, чтобы они пустили сок. Переложить все в кастрюлю и проварить, пока сахар не растворится, не доводя до кипения. После этого заготовку можно раскладывать в пастеризованные банки. Зимой она будет как находка.

Каждый из предложенных рецептов имеет свои достоинства, поэтому рекомендуется испробовать каждый из них, и об этом не придется сожалеть, а наоборот, эти рецепты станут любимыми у каждой хозяйки.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в инсайдерской торговле
Бывшего топ-менеджера Coinbase арестовали по подозрению в
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская глубинка: 9 новых книг
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская
Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму
Рецепты заготовок из клубники и малины на зиму
Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить себе
Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить
Россия запретила въезд 39 представителям Австралии
Россия запретила въезд 39 представителям Австралии
Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий
Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение
Популярная юмористка заявила о «лопнувшей империи КВН»
Популярная юмористка заявила о «лопнувшей империи КВН»
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game Pass
Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game
В Слюдянском районе пьяный водитель ударил инспектора ДПС, остановившего его автомобиль
В Слюдянском районе пьяный водитель ударил инспектора ДПС,
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Странный и черный юмор (15 фото)
Странный и черный юмор (15 фото)
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой тип
Эксперт рассказала, какие женщины добиваются успеха и как узнать свой
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти

Еще по теме

Как правильно выбрать сладкую клубнику, рассказали эксперты Роскачества
Названы главные признаки вкусной малины и клубники
Меню для малины. Как повысить урожайность?
Полезные свойства малины и сферы её применения