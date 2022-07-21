Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько миллиардов рублей

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин предложил оснастить школы Белоруссии робототехникой на сумму в несколько миллиардов рублей, понадеявшись на содействие главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Путин в ходе выступления сравнил перманентное использование иностранных технологий с "погружением в унизительную зависимость". Как считает президент, подобная зависимость, если с ней ничего не делать, медленно, но верно переходит из гражданской сферы в военно-стратегическую. Президент отметил, что масштабные санкции в адрес Москвы, при всем негативном влиянии, стимулируют Россию создавать собственные инновации.

"Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", — заявил Путин.

Сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов обратился к президенту РФ с просьбой "посодействовать проекту по оснащению всех школ" России и Белоруссии инженерными классами. По словам Фролова, было бы хорошей идеей оснастить современным оборудованием все зарубежные культурные центры в ведомстве Россотрудничества и МИД. Кроме того, платформа "Роббо" интересует Китай, Японию, Финляндию и Южную Корею.

"Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи",— сказал Фролов.

Путин, в свою очередь, согласился с представителем "Роббо", назвав его предложение "очень важным". Затем президент обратился к главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову с просьбой помочь с финансированием данного проекта.

"Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десяточку не найдете? Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег",— резюмировал Путин.

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