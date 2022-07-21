Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько миллиардов рублей
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Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько миллиардов рублей

Россия оснастит школы Белоруссии робототехникой на несколько миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил оснастить школы Белоруссии робототехникой на сумму в несколько миллиардов рублей, понадеявшись на содействие главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Путин в ходе выступления сравнил перманентное использование иностранных технологий с "погружением в унизительную зависимость". Как считает президент, подобная зависимость, если с ней ничего не делать, медленно, но верно переходит из гражданской сферы в военно-стратегическую. Президент отметил, что масштабные санкции в адрес Москвы, при всем негативном влиянии, стимулируют Россию создавать собственные инновации.


"Это унизительное состояние. В этом случае хочется сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость, потому что эта зависимость, она постепенно расширяется и переходит из одной области в другую область, в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями", — заявил Путин.

Сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов обратился к президенту РФ с просьбой "посодействовать проекту по оснащению всех школ" России и Белоруссии инженерными классами. По словам Фролова, было бы хорошей идеей оснастить современным оборудованием все зарубежные культурные центры в ведомстве Россотрудничества и МИД. Кроме того, платформа "Роббо" интересует Китай, Японию, Финляндию и Южную Корею.

"Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи",— сказал Фролов.

Путин, в свою очередь, согласился с представителем "Роббо", назвав его предложение "очень важным". Затем президент обратился к главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову с просьбой помочь с финансированием данного проекта.

"Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десяточку не найдете? Можно поговорить, обязательно с коллегами поговорю, из союзного бюджета немножко качнуть денег",— резюмировал Путин.

Как ранее писал Ruposters, "Ростех" запустит серийную сборку роботов на заводе "Калугаприбор". Отечественные технические устройства, способные поднимать до 20 тонн груза, предназначены для автоматизации работы складов и упрощения промышленной логистики, например для доставки деталей к конвейеру или их перевозки между цехами, а также для перевозки крупногабаритных грузов.

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По материалам: uposters.ru

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