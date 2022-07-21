Самые частые причины расставания согласно Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Каждый день миллионы людей по всему миру расстаются или создают новые отношения. Астрологи решили рассказать, каковы самые частые причины для расставания у каждого из Знаков Зодиака.

Как показывает опыт, даже проверка любовной совместимости не всегда дает гарантию того, что отношения проживут очень долго. Постарайтесь запомнить, что не любят люди разных Знаков и за что не любят многие их. Это поможет вам понять, к чему готовиться и с чем стоит работать.

Овен

Овны расстаются с людьми из-за того, что часто ведут себя достаточно агрессивно и напористо. Они либо в самом начале отношений отпугивают всех своей излишней навязчивостью, либо обижают любимого человека неосторожно брошенным словом.

Телец

Тельцы — крайне эгоистичные натуры. Именно это и становится причиной расставаний чаще всего. Из-за этого с ними часто разрывают отношения друзья, не говоря уже о вторых половинках. Тельцы — это люди, которые находятся там, где им веселее, поэтому они могут часто внезапно переносить встречи, а это бесит.

Близнецы

Близнецы часто расстаются с людьми из-за того, что им попросту становится скучно. С Близнецами окружающие тоже нередко разрывают любые связи, но уже по другой причине. Дело в том, что Близнецы ненадежны. Мало кому понравится, когда человек говорит одно, а делает другое, либо дает пустые обещания.

Рак

С Раками легко знакомиться, но вот жить под одной крышей или встречаться — это истинное испытание для нервов. Эти люди очень часто меняют свое настроение, причем без какой-либо причины. С ними способны создавать прочные отношения только те, у кого стальные нервы.

Лев

Львы — это лидеры по своей природе. Они в отношениях часто пытаются занять правящую позицию. Если у второй половинки нет никаких предрассудков по этому поводу, то такая любовь будет жить. В противном случае попытка стать главным приводит чаще к разрыву, чем к гармонии.

Дева

Девы — люди не самые простые, хоть и добрые, внимательные и заботливые. В их доме всё должно быть по их правилам. Они не любят, когда в их жизни появляется хаос. Самая частая причина расставания — бытовые трудности, неурядицы и несостыковки в понимании того, как правильно нужно вести домашние дела.

Весы

Весы витают в облаках и идеализируют своего партнера. Их восприятие реальности часто искажено, поэтому они попросту разочаровываются в том, в кого влюблены. К расставанию приводит также то, что они безответственны. Весам очень хочется, чтобы все проблемы решали за них, но на это соглашаются не все.

Скорпион

Скорпионы — ревнивые и злопамятные. Они любят искренне, но с ними очень тяжело жить под одной крышей. Выдержать их порой скверный характер бывает непросто. Да, большую часть времени они душки, но не бывает бочки меда без ложки дегтя. Скорпионы предпочитают полностью прозрачные отношения, но это нравится не всем.

Стрелец

Стрельцы — люди, которым нужна свобода. Поначалу, когда отношениями правит влюбленность и страсть, это не заметно, но потом все становится ясно как белый день. Стрельцы любят себя и очень сильно ценят свои увлечения. Они в отношениях никогда не отказываются от того, чем им нравится заниматься. Это хорошо, но устраивает не всех.

Козерог

С Козерогами очень сложно общаться, потому что они не открываются людям с той скоростью, с которой это делают представители других Знаков. Многие люди прерывают дружески или любовные отношения с Козерогами, потому что они попросту не развиваются. Козероги крайне неторопливы, поэтому порой кажется, что им на вам плевать.

Водолей

Водолеи очень любят общаться с другими людьми, флиртовать. Они верные, но далеко не всех устраивает такая модель поведения и такие привычки. Люди часто ревнуют Водолеев, поэтому не выдерживают и уходят. Те же, кто пытается исправить Водолеев, оказываются в черном списке, так как эти люди ненавидят, когда их чему-то учат.

Рыбы

Рыбы могут бросить человека, если поймут, что у него другой взгляд на какие-то важные вещи. Еще Рыбы крайне требовательны и являются идеалистами, ищущими человека без изъянов и недостатков. Само собой, такого не бывает, поэтому многие отношения разрушаются, не успев начаться.