Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов
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Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов

Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов

В последнее время телефонные мошенники действуют не только от имени полиции, прокуратуры и ФСБ, но и от имени работников телекоммуникационных компаний. Мнимый «представитель сотового оператора» сообщает потенциальной жертве, что неизвестные якобы подключили к её номеру несанкционированную переадресацию. Далее злоумышленник убеждает собеседника, что для отключения этой функции необходимо ввести на устройстве короткую команду, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

После применения этой команды все СМС, отправляемые на номер жертвы, будут переадресованы на телефон злоумышленника. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи платёжные данные уже были скомпрометированы (например, после «покупки» на фишинговом сайте). Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может без препятствий совершать покупки в интернете от имени жертвы, а также зарегистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.

Эта мошенническая схема особенно опасна тем, что после реальной переадресации СМС приходят только на указанный номер. То есть сообщения не дублируются на настоящий номер абонента, в большинстве случаев он даже не получит уведомления о подключении такой услуги. Это значит, что, вероятнее всего, жертва узнает о том, что её обманули, только когда заметит пропажу средств с карты.
 
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:
— Не стоит верить на слово сообщениям о том, что вашим финансам или абонентскому номеру что-то угрожает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники. Поэтому если вы сталкиваетесь с подобной просьбой, то однозначно имеете дело с преступником.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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