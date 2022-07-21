Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий
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Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий

Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий

Кирилл Серебренников почти два года провел под домашним арестом. Режиссер проходил фигурантом дела о хищении 129 миллионов рублей, которые государство выделяло на проект «Платформа».


Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «вДудь», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова в 2019-м, а спустя два года режиссер оплатил штраф 800 тысяч и иск на 129 миллионов. В YouTube-шоу «вДудь» он признался, что выбраться из сложной ситуации ему помог известный миллиардер.

«Правда ли, что штраф за меня заплатил Абрамович? Да. Это не он лично — какие-то структуры с ним близкие, потому что разумеется у меня таких денег никогда не было и, наверное, не будет. Я никого не просил. Знаю через адвокатов, людей, с которыми я общался тогда, потому прямой связи у нас не было, что он ощущает несправедливость данного дела. И ему, видимо, хотелось, чтобы оно скорее закончилось. Как он предложил, договорился? Какие его структуры это сделали? Я не знаю», — сказал Серебренников.

52-летний режиссер отметил, что никогда не скрывал поддержку со стороны Абрамовича, но не упоминал про финансовую помощь.

«Он не просил меня про это говорить. И никто не просил от него. Я это в первый раз сказал. Ты спросил — я ответил», — откровенничал постановщик.

Кирилл признателен предпринимателю за покровительство творческих проектов. «Этот человек помогал фильмам. Создал большую историю, связанную с современным искусством», — заявил он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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