Серебренников признался, что Абрамович погасил его штраф за хищение госсубсидий

Кирилл Серебренников почти два года провел под домашним арестом. Режиссер проходил фигурантом дела о хищении 129 миллионов рублей, которые государство выделяло на проект «Платформа».

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Суд отменил домашний арест Кирилла Серебренникова в 2019-м, а спустя два года режиссер оплатил штраф 800 тысяч и иск на 129 миллионов. В YouTube-шоу «вДудь» он признался, что выбраться из сложной ситуации ему помог известный миллиардер.

«Правда ли, что штраф за меня заплатил Абрамович? Да. Это не он лично — какие-то структуры с ним близкие, потому что разумеется у меня таких денег никогда не было и, наверное, не будет. Я никого не просил. Знаю через адвокатов, людей, с которыми я общался тогда, потому прямой связи у нас не было, что он ощущает несправедливость данного дела. И ему, видимо, хотелось, чтобы оно скорее закончилось. Как он предложил, договорился? Какие его структуры это сделали? Я не знаю», — сказал Серебренников.

52-летний режиссер отметил, что никогда не скрывал поддержку со стороны Абрамовича, но не упоминал про финансовую помощь.

«Он не просил меня про это говорить. И никто не просил от него. Я это в первый раз сказал. Ты спросил — я ответил», — откровенничал постановщик.

Кирилл признателен предпринимателю за покровительство творческих проектов. «Этот человек помогал фильмам. Создал большую историю, связанную с современным искусством», — заявил он.