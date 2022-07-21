Сергей Лавров в интервью Маргарите Симоньян: «Если иноагенты вернутся, как к ним относиться?»

С самого начала спецоперации на территории Украины некоторые российские звезды высказывались о том, что им стыдно за свою родину, многие даже уехали из страны. Министр иностранных дел России предположил, как будет развиваться ситуация, если они захотят вернуться.

Перед отъездом публичные личности озвучили в социальных сетях свою гражданскую позицию. Многие сделали это, уже находясь за границей. Кого-то из тех, кто поливал Россию грязью, признали иноагентами. Главред RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у Сергея Лаврова, что же будет с теми, кто так яро очернял родину, если они захотят приехать вновь.

72-летний политик порассуждал на эту тему. «Вы знаете, сейчас идет очень большая дискуссия по поводу иноагентов, насколько правильным был шаг о создании нового закона... Многие задаются вопросом, а правильно ли это, неправильно ли это. Я смотрю ток-шоу, включая те, в которых вы участвуете, — там часто идет спор, по-моему, понятный для любого человека: вот, они уехали, что с ними дальше делать? Если они вернутся, как к ним относиться, надо ли их пускать», — высказал мнение дипломат.

Лавров отметил, что этот выбор, хоть и необдуманный — полностью на их ответственности. Однако селебрити стоило бы внимательнее относиться к словам.

«Я не имею своей точки зрения. Каждый человек хозяин своей судьбы, это безусловно. Но у каждого человека должна быть совесть. И с этой совестью жить каждому конкретному человеку. Я из этого исхожу. Но чего я действительно не могу принять — это публикаций. По долгу службу приходится читать некоторые ресурсы, которые объявлены у нас иностранными агентами. И с каким наслаждением они описывают, с их точки зрения, непреодолимые проблемы, с которыми столкнулась Российская Федерация...» — заключил политик в эфире RT.