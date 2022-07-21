«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»
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«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»

«Школа 21» — школа программирования от Сбера — разработала для руководителей компаний и представителей органов государственной власти специальный интенсивный курс «Введение в анализ данных». Курс включает в себя экспертизу и лучшие практики «Школы 21», которые на протяжении четырёх лет используются в рамках обучения участников трёх кампусов школы по стране, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Ценность интенсива для участников заключается как в получении новых знаний и навыков в области анализа данных, так и в новом образовательном опыте, который позволяет проявить свои мягкие навыки: организаторские качества, самодисциплину, эффективную коммуникацию. Профессиональные компетенции, полученные на интенсиве, могут стать базой для реализации проектов по повышению эффективности процессов с использованием данных.

В июле 2022 года впервые в московском кампусе «Школы 21» данный курс в офлайн-режиме пройдут представители правительства Липецкой области и главы муниципальных районов. На протяжении недели участники станут членами ИТ-команды и выполнят индивидуальные и командные проекты, чтобы прожить процесс работы с данными на практике, а не в теории. Каждый проект интенсива — это реальная задача по сбору, очистке и анализу данных. Такой подход, помимо прикладных навыков, даёт новые инструменты развития мягких навыков — решения проблем и творческого подхода, лидерства и социального взаимодействия.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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