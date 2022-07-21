Софья Каштанова призналась, что заболела и даже сделала МРТ

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актриса Софья Каштанова рассказала, до чего ее довел стресс. Сначала Софья Каштанова призналась, что ей пришлось сделать МРТ спины — и процедура эта оказалась довольно долгой и неприятной. После этого заявления подписчики засыпали актрису вопросами: «Что же произошло? Что со здоровьем?» А Каштанова поспешила записать обращение, в котором объяснила происходящее. «Спасибо всем за сочувствие, за то, что вы переживаете за меня! Даю отчет – главное, жить буду! Рассказываю, что случилось. Уже целых семь месяцев после сильного стресса у меня болит спина. Да, виной всему не мой позвоночник, а дурацкий стресс» — пожаловалась актриса. И пожелала всем беречь силы и нервы, избегать переживаний, находить больше позитива.Софья Каштанова – успешная актриса, счастливая мама двоих детей и жена. Только вот, увы, своего супруга она не показывает и даже ничего не рассказывает о нем. В интернете избранника Софьи Каштановой называют «тайным мужем». Актриса лишь изредка публикует в личном блоге фотографии своих детей, но никогда не делится снимками мужа и даже не говорит его имя. Почему она так тщательно скрывает свою вторую половинку? «Мой муж — непубличный человек, у него даже в мессенджерах фотографии нет, чему я рада. У него нет социальных сетей, ему это просто неинтересно. Наша семейная жизненная позиция — счастье любит тишину. Не то чтобы мы скрывались, просто не очень любим демонстрировать что-либо. Кто знает, может, однажды, появятся наши совместные фотографии», — поделилась со СМИ актриса.