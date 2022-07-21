Сотрудников IKEA в Петербурге сняли за уничтожением нераспроданной продукции

Вадим Карасев

Работников шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA заметили за уничтожением нераспроданной посуды. В частности, на видео запечатлели сотрудника компании в Петербурге, ломающего сковородки перед тем, как их выбросить.

В компании объяснили, что работник магазина на видео уничтожает некондиционный товар.



"В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи", - рассказали в пресс-службе компании.



В начале июля на официальном сайте IKEA объявила о последней распродаже товаров для всех желающих покупателей. Представители фирмы заявили о возможности приобрести мебель и товары для дома прямо на сайте, однако потенциально грандиозная онлайн-распродажа обернулась рядом сбоев и неудобств для покупателей. Компания была вынуждена приостановить онлайн-распродажу, а 12 июля запустить автоматическую онлайн-очередь для россиян, чтобы снизить нагрузку на сайт.

Это был не последний инцидент, связанный с IKEA: так, фирма предупредила покупателей из РФ, что в ближайшие недели ритейлер не сможет доставить купленные товары по адресам в Москве и Санкт-Петербурге по причине излишней загруженности транспортной службы.



"Оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", — сообщается в пресс-релизе на официальном сайте IKEA.

Как ранее писал Ruposters, компания IKEA решила покинуть российский рынок. Причиной такого решения стало то, что в последние месяцы существенно ухудшилась ситуация с бизнес-процессами и логистическими цепочками по всему миру. IKEA продаст фабрики в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях и сократит сотрудников на своих производствах. Те товары, которые остались на складах, будут распроданы.