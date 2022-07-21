Стало известно о сложностях с вывозом медоборудования из России для ремонта
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Стало известно о сложностях с вывозом медоборудования из России для ремонта

Стало известно о сложностях с вывозом медоборудования из России для ремонта«Ъ»: российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования

Российские больницы могут столкнуться со вторичным дефицитом медтехники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ассоциации производителей медицинских изделий IMEDA объяснили изданию, что поставщики не могут вывезти аппаратуру на ремонт или для замены в дальнее зарубежье. Причиной этого стало мартовское распоряжение правительства, требующее разрешение Минпромторга для вывоза широкого спектра аппаратуры.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время без необходимого сервиса в стране останутся несколько тысяч позиций медицинских аппаратов, запасных частей и принадлежностей к ним. В связи с этим IMEDA направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ослабить временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров, включая медтехнику.

Источник «Ъ» отметил, что «даже если Минпромторг готов выдать разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба». При этом в самом ведомстве заявили, что информация о непризнании ФТС разрешений, Минпромторга «не соответствует действительности».

Ранее «Московский комсомолец» писал, что почти все имеющееся в России стоматологическое оборудование, в том числе стоматологические кресла, машины и светильники, а также импланты, цемент для пломб и фиксации коронок, производится за рубежом. В среднем доля импортного оборудования, материалов и расходников в стоматологических клиниках России составляет в среднем 90 процентов, а по некоторым позициям — 100 процентов

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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