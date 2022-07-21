Супруга Александра Малинина запечатлелась в изумрудном купальнике на берегу моря
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Супруга Александра Малинина запечатлелась в изумрудном купальнике на берегу моря

Супруга Александра Малинина запечатлелась в изумрудном купальнике на берегу моря
60-летняя супруга певца Александра Малинина, Эмма поделилась пляжным фото в купальнике, прикрывшись парео. Жена известного музыканта Александра Малинина, врач и бизнесвумен Эмма Малинина — признанная красавица. Очевидно, что годы не властны над этой женщиной. Эмма Малинина давно уже бабушка, но при этом назвать ее пожилой дамой вряд ли у кого-то повернется язык. В мае этого года Эмме Малининой исполнилось 60 лет, но для нее цифры вовсе не повод, чтобы расслабляться. В эти дни звездное семейство отдыхает в своем любимом местечке — в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми, раскинувшемся на берегу Тирренского моря.
Эмма Малинина поделилась в микроблоге смелым снимком, который был сделан на пляже. В кадре она предстала в купальнике цвета изумрудов, прикрывшись парео. В руке Эмма Малинина держит бокал с коктейлем. А ее волосы собраны на затылке в красивый пучок и подхвачены стильной заколкой.
Увидев такую красоту, поклонники Эммы Малининой ахнули и принялись делать ей комплименты.
«Хочу такое фото возле моря», «Эмма, вы сногшибательная», «Молодая красотка», «Эмма, прекрасно выглядите», «Восхитительная Эмма Малинина!», «Прекрасна во все времена», — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес Малинин Александр
По материалам: z-aya

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