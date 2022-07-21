Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане

Вадим Карасев

«Талибан» назвал отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане пропагандой

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) раскритиковало доклад Миссии ООН по содействию Афганистану по теме прав человека в стране. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, передает «Интерфакс».

Он отверг выводы отчета, назвав их необоснованными и соответствующими действительности. «В стране нет произвольных убийств или арестов», — заявил Забиулла Муджахид. По его словам, любой, кто совершит подобное деяние, будет считаться преступником и будет наказан в соответствии с законами шариата. Доклад Миссии ООН представитель движения счел пропагандой.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с момента прихода к власти талибы убили более 100 бывших афганских чиновников.

Талибы захватили Афганистан 15 августа 2021 года. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. После прихода к власти радикальной группировки девочкам средних и старших классов было запрещено посещать школу, женщинам получать медицинские услуги без сопровождения родственника-мужчины, а также путешествовать наземным и воздушным транспортом. Кроме того, талибы начали активно преследовать местных ЛГБТ-активистов.