Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Масляковым
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Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Масляковым

Татьяна Лазарева рассказала о ссорах с Масляковым
Артистка Татьяна Лазарева прошлась по бессменному ведущему КВН. Ведущая, перебравшаяся из России в Испанию, не отказывает СМИ в интервью. Вот и в очередной беседе с журналистами она опять стала высказываться о соотечественниках. В этот раз артистка прокомментировала поведение бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, который остался со своей страной в трудный период. Татьяна Лазарева много лет дружила с основателем движения КВН, но теперь их общение сошло на нет. Масляков не понимает действий артистки, которая уехала из страны и стала критиковать российскую власть. «Мы с ним и ругались, и мирились. Прожили вместе плотную жизнь в команде. Он же империалист, придумал империю, которая росла, а потом стала рваться, лопаться и лопнула в итоге. Ну, вот и что?! Такая негибкость с его стороны. Не слежу, что сейчас с «Клубом веселых и находчивых», — сказала актриса, отвечая на вопрос о ведущем.
При этом Лазарева отметила, что не злится на Маслякова и его резкие слова в свой адрес. «Александра Васильевича все равно буду любить, сколько бы раз он меня ни посылал подальше. Это какое-то другое чувство, но каждый имеет право на свое мнение», — добавила Татьяна в интервью одному из латвийских каналов. Последние месяцы 80-летний Масляков редко выходит на связь. Дело в том, что шоумен тяжело перенес коронавирус, поэтому до сих пор восстанавливается. В новых выпусках юмористической программы Александра Васильевича заменяет Валдис Пельш. Ходили слухи, что передачу либо заморозят, либо вообще закроют, однако съемочная команда КВН не собирается притормаживать рабочий процесс. «Подавляющее большинство критики, которую я слышал, была из уст людей, которые для меня не являются эталоном профессиональности и оригинальности юмора», — говорил Пельш в ответ на критику своей работы ведущим КВН, отметив, что Масляков скоро вернется и вновь станет у руля игры.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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