Терлецкая: «Брежнева клала руку на Герцег, не зная, что она станет причиной раздора с Меладзе»

В 2013 году Эрика Герцег принимала участие в шоу на НТВ «Хочу в «ВИА Гру» и успешно прошла этот телекастинг, став солисткой сексапильного трио. В одно время блондинке даже приписывали роман с продюсером группы Константином Меладзе, из-за чего она якобы и покинула музыкальный коллектив.

В тот период Брежнева удалила совместные снимки с Меладзе из личного блога, а Эрика уверяла, что у нее есть любимый мужчина, и это вовсе не Константин Шотаевич, как считает общественность.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его, и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», — откровенничала она еще в 2019 году.

А вот блогерша Любовь Терлецкая вполне допускает, что у Эрики могла быть любовная связь с продюсером, ведь в нулевых Вера Брежнева, сама будучи солисткой «ВИА Гры», увела его из семьи, в которой воспитывалось трое детей.

«У Герцег был очень сильный акцент, ее карьерное прошлое интересное — она снималась для Playboy. Вера Брежнева так нежно клала руку на Эрику, еще не зная, что спустя несколько лет СМИ начнут активно писать о романе Герцег и Константина, а Вера будет удалять совместные фото с мужем, и они будут на грани развода. А в итоге группу разгонят. Костик сразу расплывался в улыбке, как только Эрика появлялась на сцене. Ну что здесь говорить — Эрика очень красивая и миловидная девушка», — поделилась наблюдениями Терлецкая в своем шоу на YouTube.

Несмотря на все слухи, Брежнева осталась с Меладзе. Сегодня супруги перебрались в Италию, где у них есть элитная недвижимость.