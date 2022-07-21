Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов

К концу второго квартала 2022 года производитель электрокаров Tesla конвертировал примерно 75% собственных биткоинов в наличные, что принесло ему $936 млн. Такие данные следуют из отчета компании.

Как заявил глава Tesla Илон Маск на телефонной конференции, продажа криптовалюты была обусловлена необходимостью увеличить ликвидность в период антиковидных ограничений в Китае.

При этом компания не продала "ни одного" Dogecoin, отметил бизнесмен. Ранее он говорил, что продолжит поддерживать Dogecoin, несмотря на коррекцию рынка.

Маск также подчеркнул, что Tesla открыта для будущих инвестиций в биткоин.

Общая квартальная прибыль компании составила $16,93 млрд.

По данным Yahoo Finance, на момент написания акции Tesla (TSLA) торгуются на уровне $742. Цена биткоина упала до уровня ниже $22 900.

Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. Сам Илон Маск называл эти инвестиции «достаточно рискованными».

Уже в апреле 2021 года Tesla продала часть активов в первой криптовалюте на $272 млн.