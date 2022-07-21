Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов

Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов


К концу второго квартала 2022 года производитель электрокаров Tesla конвертировал примерно 75% собственных биткоинов в наличные, что принесло ему $936 млн. Такие данные следуют из отчета компании.


Как заявил глава Tesla Илон Маск на телефонной конференции, продажа криптовалюты была обусловлена необходимостью увеличить ликвидность в период антиковидных ограничений в Китае. 


При этом компания не продала "ни одного" Dogecoin, отметил бизнесмен. Ранее он говорил, что продолжит поддерживать Dogecoin, несмотря на коррекцию рынка.


Маск также подчеркнул, что Tesla открыта для будущих инвестиций в биткоин.


Общая квартальная прибыль компании составила $16,93 млрд.


По данным Yahoo Finance, на момент написания акции Tesla (TSLA) торгуются на уровне $742. Цена биткоина упала до уровня ниже $22 900.


Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. Сам Илон Маск называл эти инвестиции «достаточно рискованными».


Уже в апреле 2021 года Tesla продала часть активов в первой криптовалюте на $272 млн.

# Экономика tesla, биткоин, илон маск, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club
Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды
Празднование Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2022 года: что просят у иконы и какие молитвы читают
Празднование Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2022 года: что
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов
Tesla продала 75% принадлежащих ей биткоинов
Максим Галкин лается с подписчиками: «Что значит – Аллочку верните? Она что – шифоньер?!»
Максим Галкин лается с подписчиками: «Что значит – Аллочку верните?
Мгновенная карма для гонщика на "десятке"
Мгновенная карма для гонщика на "десятке"
Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим водорослям
Кораллы используют флуоресценцию, чтобы помочь симбиотическим
Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской области
Появились подробности о погибшем при украинском обстреле Белгородской
Неудачное первое знакомство
Неудачное первое знакомство
Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую сцену
Джастин Бибер, страдающий от паралича лица, возвращается на большую
В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию «Baikal Swim Fest-2022»
В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию
Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина
Мужчина отомстил незнакомцу за оскорбление сотрудницы магазина

Топ на сегодня

Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек почувствует себя муравьем (15 фото)
Подборка завораживающе огромных объектов, рядом с которыми человек
Гениальная и безумная японская реклама
Гениальная и безумная японская реклама
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за "изуродовавшей" ее бьюти-процедуры
Линда Евангелиста урегулировала судебный спор из-за
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором съемки стала Елизавета Породина
Белла Хадид снялась в футуристичной фотосессии для Vogue. Автором
21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями рисков
21Shares запустила ETP на биткоин и Ethereum с пороговыми значениями

Еще по теме

Илон Маск анонсировал продажу мерча от Tesla за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla отменила контроль безопасности ради ускорения производства
Tesla сократит 9% сотрудников