У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем

Как стало известно, актер Никита Михалков не выходит из своего особняка. Композитор Эдуард Артемьев много лет дружит с режиссером Никитой Михалковым. В последнее время, по его словам, у Никиты Сергеевича проблемы со здоровьем. Он даже перестал выезжать на совместный отдых с друзьями, от чего никогда не отказывался ранее.«Сейчас Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается своим здоровьем», — заявил Артемьев в интервью для YouTube-шоу «RTVI Развлечения».