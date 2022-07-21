У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем
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У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем

У Никиты Михалкова возникли серьезные проблемы со здоровьем
Как стало известно, актер Никита Михалков не выходит из своего особняка. Композитор Эдуард Артемьев много лет дружит с режиссером Никитой Михалковым. В последнее время, по его словам, у Никиты Сергеевича проблемы со здоровьем. Он даже перестал выезжать на совместный отдых с друзьями, от чего никогда не отказывался ранее.
«Сейчас Михалков находится в своем имении в Щепачихе, где занимается своим здоровьем», — заявил Артемьев в интервью для YouTube-шоу «RTVI Развлечения».
# Шоу-бизнес Михалков Никита
По материалам: z-aya

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