Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game Pass
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Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game Pass

Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game Pass


Несколько дней назад в сети появились слухи о возможном выходе в подписке Game Pass новой игры от Ubisoft — шутера Far Cry 5. Буквально несколько недель назад в Game Pass добавили Far Cry 5, и игроки ожидали, что и новая часть может присоединиться к подписке. Но, похоже, если это и произойдет, то не в ближайшее время.

Издательство Ubisoft ответило на вопрос портала Trueachievements о появлении Far Cry 6 в списке игр Game Pass в рекламном баннере. Ubisoft назвали это «ошибкой», поэтому ожидать появление игры в подписке, по крайне мере скоро, точно не стоит.

Стоит сказать, что в последнее время все больше игр Ubisoft становятся доступны по подписке Game Pass. На этой неделе добавили еще одну — Watch Dogs 2.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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