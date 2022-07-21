Ubisoft назвала ошибкой ранее появившиеся слухи о Far Cry 6 в Game Pass

Вадим Карасев





Несколько дней назад в сети появились слухи о возможном выходе в подписке Game Pass новой игры от Ubisoft — шутера Far Cry 5. Буквально несколько недель назад в Game Pass добавили Far Cry 5, и игроки ожидали, что и новая часть может присоединиться к подписке. Но, похоже, если это и произойдет, то не в ближайшее время.

Издательство Ubisoft ответило на вопрос портала Trueachievements о появлении Far Cry 6 в списке игр Game Pass в рекламном баннере. Ubisoft назвали это «ошибкой», поэтому ожидать появление игры в подписке, по крайне мере скоро, точно не стоит.

Стоит сказать, что в последнее время все больше игр Ubisoft становятся доступны по подписке Game Pass. На этой неделе добавили еще одну — Watch Dogs 2.