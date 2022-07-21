Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить себе
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Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить себе

Украшения, которые нельзя носить знакам зодиака, чтобы не навредить себе

Мало кто знает о том, что неудачно подобранное украшение может навредить его хозяину. Изделия с камнями обладают особой энергетикой, которая может подходить человеку или же все испортить. Астрологи рассказали, какие украшения нежелательно носить разным знакам зодиака.

Украшения, которые нельзя носить Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам необходимо проявлять осторожность к зеленым камням — они могут разрушать их планы и мечты. При выборе украшения стоит остановить свой взгляд на красных и бурых камнях. Они усилят положительные качества и помогут направить энергию в правильное русло.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит избегать камней белых и оранжевых цветов, потому что они могут отобрать у них счастье и удачу. Не следует также носить крупные камни. При покупке нового аксессуара можно присмотреться к цирконию и бриллиантам. Они улучшат память, помогут сконцентрировать внимание и раскроют талант.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует отказаться от таких камней, как опал, лунный камень и жемчуг — они будут забирать энергию и ослаблять иммунитет. Лучше всего покупать украшения с желтыми, зелеными и розовыми камнями, они приведут в порядок нервную систему и нормализуют сон.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно отказаться от красных, черных и желтых камней, потому что они отбирают энергию и силы. Лучше всего отдать предпочтение гранату, изумруду, рубину и лунному камню, которые избавят от раздражительности и притянут любовь.

От каких украшений следует отказаться Льву, Деве, Весам и Скорпиону

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам необходимо отказаться от циркония, лазурита и бриллиантов — они будут препятствовать достижению поставленной цели. Лучше всего им подойдут украшения с рубином, цитрином и гранатом. Они придадут энергию и обаяние.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Изделия из серебра с жемчугом, опалом или лунным камнем будут отбирать силы и энергию у Дев. Им необходимо обратить внимание на камни зеленых оттенков, такие как изумруд и оникс. Они привлекут в их жизнь счастье и помогут добиться цели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Камни молочных оттенков испортят самочувствие Весов и сделают их несчастными. Лучшими друзьями станут украшения из золота с добавлением бриллиантов. Такие изделия улучшат самочувствие и поднимут настроение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Чтобы всегда были силы и энергия, Скорпионам необходимо отказаться от украшений с зелеными камнями, а именно, изумруда и оникса. Скорпионам нужно носить украшения с топазом, сапфиром, яшмой и кораллом. Они придадут уверенности и вдохновят на новые идеи.

Какие украшения не подойдут Стрельцу, Козерогу, Водолею и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам следует отказаться от сердолика, бриллианта и циркония — они будут отталкивать удачу и успех. Лучше всего им подойдут украшения с топазом, жемчугом, сапфиром и лунным камнем, которые сделают их жизнь спокойной и размеренной.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам следует отказаться от граната, жемчуга, коралла и рубина — они будут тормозить их рост по карьерной лестнице. Свой выбор им следует остановить на сапфире, изумруде и бриллианте, которые помогут им стать увереннее и достичь поставленной цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Осторожность Водолеям следует проявлять к желтым, красным и коричневым камням — они будут мешать им двигаться к поставленной цели. Больше всего им подойдут камни синих, фиолетовых и зеленых оттенков, которые улучшат состояние здоровья и придадут сил.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует избавиться от оникса, агата и коралла. Эти камни мешают им наладить личную жизнь и завести семью. Удачным вариантом станут такие камни, как топаз, сапфир и хризолит. Они успокоят нервную систему и помогут в поиске второй половинки.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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