Университет спецназа в Чечне заявил о готовности принимать туристов
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Университет спецназа в Чечне заявил о готовности принимать туристов

Университет спецназа в Чечне заявил о готовности принимать туристовРоссийский университет спецназа в Чечне готов тренировать гостей из дружественных стран

Российский университет спецназа (РУС) в Чечне заявил о своей готовности тренировать гостей из дружественных стран. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель руководителя РУС Дмитрий Пилипенко сообщил, что гражданские люди из недружественных стран могут беспрепятственно приезжать в статусе туристов для любой небоевой подготовки. В качестве примеров развлекательных туристических программ, Пилипенко предложил полеты в аэротрубе, прыжки с парашютом и катание на багги.

Он отметил, что из-за большой загруженности университета, сейчас не самое подходящее время для разговоров о турпотоке из стран СНГ. Пилипенко также рассказал о предварительном проведении переговоров о сотрудничестве с силовыми подразделениями, в том числе Казахстана и Киргизии.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об обучении добровольцев, проходящих подготовку на базе РУС в Гудермесе. По словам Кадырова, с ними занимаются лучшие инструкторы.

Глава республики регулярно информирует об отправке новых групп добровольцев на Украину. Согласно данным на начало июня, на сегодняшний день уже более 10 тысяч бойцов из Чечни отправились в зону спецоперации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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