В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»

В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»

В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»Вице-премьер Испании назвала возобновление поставок газа по «Северному потоку» облегчением

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала возобновление поставок российского газа через трубопровод «Северный поток» облегчением для Европы. Об этом она заявила в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

«Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом», — заявила Рибера. По ее словам, возобновление работы трубопровода позволит сконцентрироваться на других проблемах, связанных с энергетическим обеспечением региона.

21 июля компания-оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что газ вновь поступает в Европу через территорию ФРГ. Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток — 2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Максим Галкин поругался с поклонниками
Максим Галкин поругался с поклонниками
Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
Лавров рассказал Маргарите Симоньян, что он думает о сбежавших звездах
Лавров рассказал Маргарите Симоньян, что он думает о сбежавших звездах
Елена Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцена с Петрасяном
Елена Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцена с
Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Актер Сергей Проханов госпитализирован
Актер Сергей Проханов госпитализирован
В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»
В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного
PowerWash Simulator пользуется большим успехом по Game Pass на Xbox
PowerWash Simulator пользуется большим успехом по Game Pass на Xbox
В «VK Звонках» появилась новая функция
В «VK Звонках» появилась новая функция
Карла Бруни снялась в купальнике и дала интервью: "Я прилагаю бесконечные усилия, чтобы оставаться стройной"
Карла Бруни снялась в купальнике и дала интервью: "Я прилагаю
На поле битвы римлян с батавами найден фрагмент кавалерийской маски
На поле битвы римлян с батавами найден фрагмент кавалерийской маски
Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года
Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года

Топ на сегодня

Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на

Еще по теме

Nord Stream 2 не ощущает намерения ЕК заблокировать проект газопровода
Nord Stream-2 не угрожает энергобезопасности ЕС — Меркель
В «Северный поток» пустили небольшие объемы газа
Россия обсудила с Грецией параметры газопровода для поставок в Европу