В Иркутске в 2023 году планируют установить памятник врачам, проявившим героизм при борьбе с COVID-19

В Иркутске в Сквере героев-медиков в 2023 году ко Дню медработника планируют установить памятник врачам, проявившим героизм при борьбе с ковидом. Авторами проекта памятника и самого сквера стал коллектив под руководством архитектора Сергея Демкова. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта потребуется 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Эскиз выиграл конкурс, организованный в феврале 2022 года Иркутской региональной общественной организацией «Союз архитекторов России». В апреле его утвердили на заседании Архитектурно-художественной секции Градостроительного совета при администрации Иркутска. Выездное совещание в Сквере героев-медиков, где будет установлен памятник, провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Участие в обсуждении принял мэр областного центра Руслан Болотов.

Памятник высотой 4,6 метра будет выполнен из монолитного бетона светлых тонов в виде асимметричной арки – так называемого алтаря памяти, на котором на латыни и на русском языке нанесут надпись: «Служа другим, сгораю сам». Кроме того, на памятнике планируется разместить QR-код, по которому будет открываться информационный ресурс с именами медицинских работников, отдавших жизнь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Площадка, где разместят памятник, будет вымощена брусчаткой. В сквере сделают освещение и подсветку арки, установят скамейки.

Сквер героев-медиков по поручению главы региона организовали на улице Станиславского напротив Лисихинского парка в марте 2021 года. Вблизи этого места расположены Храм святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Мемориал памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в годы Великой Отечественной войны, Входной мемориал зоны Еврейского кладбища.





Видео из телеграм-канала губернатора региона Игоря Кобзева