В Москве госпитализировали основателя Театра Луны Сергея Проханова

В Москве госпитализировали основателя Театра Луны, 69-летнего актера Сергея Проханова, причиной стало кровотечение, вызванное язвой желудка. Об этом сообщили в пресс-службе театра, передает ТАСС.

В театре отметили, что ранее появившаяся в Интернете информация о госпитализации актера подтвердилась, у Проханова открылось кровотечение из-за язвы желудка.

«Сейчас состояние стабильное, все хорошо, им занимаются», — подчеркнули в пресс-службе.

Проханов известен как киноактер, он снялся в более чем 50 фильмах, в том числе «Усатый нянь», «Завтрак на траве», «Корпус генерала Шубникова». В 1992 году он основал собственную театр-студию фантастики «Луна», позднее ее преобразовали в Театр Луны. На сцене этого театра в разное время были поставлены такие спектакли, как «Мечты маленького Робинзона» (по пьесе О. Михайловой, 1994), «Дали и испанская королева из Казани» (2013), а также «Казанова, или Путешествие в «Икосамерон» (2016).