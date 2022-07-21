В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию «Baikal Swim Fest-2022»
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В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию «Baikal Swim Fest-2022»

В Ольхонском районе с 24 по 27 июля пройдет фестиваль по плаванию «Baikal Swim Fest-2022»

В поселке Сахюрта Ольхонского района с 24 по 27 июля пройдет третий Открытый фестиваль Иркутской области по плаванию на открытой воде «Baikal Swim Fest-2022». В нем примут участие 120 спортсменов из Москвы, Якутска, Воронежа, Красноярска, Томска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Тюмени, Братска, Ангарска, Улан-Удэ, Иркутска, Хабаровска, Викулово, Екатеринбурга, Черемхово, Усолья-Сибирского, Покровска, Бурети и Улан-Батора. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

В программу соревнований включены несколько дистанций: «Стрела Кочевника» (1,6 километра), «Путь Чингисхана» (2,7 километра), «Открытый Байкал» (4,5 километра). Заплывы вольным стилем пройдут на дистанциях 50, 100, 500 метров. 200 метров спортсмены проплывут брассом и пройдут эстафету 4х50 метров вольным стилем. Кроме соревнований для участников предусмотрены прогулки, фотосессии, экскурсии.

Организатором фестиваля является клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» при поддержке министерства спорта Иркутской области. Партнер фестиваля – Московский частный конно-спортивный клуб «ЛАИР».

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По материалам: irk

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