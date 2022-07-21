В России заявили об отказе поставлять нефть на рынки себе в убыток

Вадим Карасев

Новак: Россия откажется поставлять нефть на рынки по цене ниже затрат на добычу

Вице-премьер России 380 долларов за баррель может стоить нефть по прогнозам аналитиков банка JPMorgan в случае сокращения добычи Россией на пять миллионов баррелей в день Ранее Новак заявлял , что решение Запада установить лимит на российскую нефть может привести к дисбалансу на рынке и росту котировок, а также к росту цен на энергию для потребителей. «Мера, направленная против них самих же», — предостерег он.

О подобных последствиях ранее также предупреждала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, попытки установить потолок цен на российскую нефть только приведут к росту цен на нее. При этом в Кремле усомнились в самой возможности ограничить цены на нефть из России.

3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. Среди ограничений — частичный отказ от закупок нефти у Москвы. Предполагается, что это произойдет в течение полугода. При этом отказ от нефтепродуктов России займет около восьми месяцев.