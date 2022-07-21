В Слюдянском районе пьяный водитель ударил инспектора ДПС, остановившего его автомобиль

Днем 20 июля на КПП «Рубеж» в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль Mercedes-Benz-E320. Во время составления административных протоколов мужчина вел себя агрессивно и несколько раз ударил кулаком и ногой инспектора ДПС. К нарушителю также применили физическую силу и надели наручники, сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

Известно, что за рулем находился 32-летний местный житель с признаками опьянения, у которого не было водительских прав. От прохождения процедуры освидетельствования он отказался.

Известно, что мужчина был ранее судим. Следователи по Слюдянскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела продолжается.