В «VK Звонках» появилась новая функция
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В «VK Звонках» появилась новая функция

В «VK Звонках» появилась новая функцияВ «VK Звонках» можно будет заранее запланировать встречу и пригласить участников

На платформе видеоконференций «VK Звонки» теперь можно будет заранее планировать встречу и пригласить участников, отправив им ссылку. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Уточняется, что для регулярных встреч звонок можно сделать повторяющимся. Новые функции уже доступны пользователям приложения. При создании звонка можно добавить описание встречи, а также поменять настройки и задать параметры приватности — включить зал ожидания и опцию анонимного входа в конференцию.

Помимо прочего, пользователям «VK Звонков» теперь доступна синхронизация с несколькими календарями — можно выбрать, куда поставить запланированную встречу. Отмечается, что планирование позволит более эффективно организовать время участников, заранее бронируя время для созвонов. Также можно создать отдельный аккаунт VK ID, который не будет привязан к личной странице во «ВКонтакте». Помимо прочего, доступна функция анонимного подключения.

«"VK Звонки" помогут организовывать совместную работу над любым проектом, проводить бизнес-мероприятия, связываться с клиентами, организовывать лекции, вебинары и реализовывать сотни других сценариев», — сказала СЕО «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Звонки» Марина Краснова. По ее словам, сервис продолжит развиваться, и со временем будут добавлены новые разнообразные функции.

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По материалам: lenta.ru

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