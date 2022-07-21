Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Пользователь Reddit добилась увольнения коллеги своего покойного мужа. Вдова, использующая на площадке ник throwRA799577 нашла способ отомстить тому за пикантные фото и откровенный флирт в переписке, которая началась всего через три недели после смерти ее супруга.
«Когда он впервые написал мне, я спросила, откуда у него мой номер. Он ответил, что получил его от моего мужа. Сначала я была просто раздражена, но со временем начала замечать нотки флирта в его сообщениях. В течение нескольких дней они становились все более и более неуместными, после чего я попросила его остановиться», — написала throwRA799577.
Вместе этого собеседник, представившийся Тедом, прислал вдове фото своего полового органа, заметив, что знает, насколько женщине сейчас одиноко, и предложив ей свое общество. Следующим же утром throwRA799577 отправилась в компанию, в которой работал ее муж, и рассказала непосредственному руководителю Теда о его чудачествах. Впоследствии мужчину уволили.
«После этого Тед написал мне, что я не имела права идти жаловаться на него работодателю, поскольку это лишило его и его детей средств к существованию. Он также заметил, что это не рабочий вопрос. Моя мать отчасти согласилась с тем, что я не должна была ставить ребенка Теда на грань выживания», — рассказала throwRA799577, отметив, что теперь сомневается в верности своего решения нажаловаться в компанию.
Однако пользователи Reddit поддержали женщину. По мнению большинства из них, тот факт, что Тед был коллегой покойного мужа автора поста, делает его работодателя причастным к конфликту. Кроме того, многие посоветовали вдове обратиться в полицию с жалобой на преследование.
Ранее другая пользовательница портала рассказала о том, как ее свекровь решила надеть подвенечное платье назло невесте сына и нарвалась на критику в сети. Автор поста разместила фотографию родственницы, на которой та была запечатлена в силуэтном платье кремового цвета.