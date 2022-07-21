Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
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Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото

Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фотоЖенщина добилась увольнения коллеги покойного мужа, который флиртовал с ней

Пользователь Reddit добилась увольнения коллеги своего покойного мужа. Вдова, использующая на площадке ник throwRA799577 нашла способ отомстить тому за пикантные фото и откровенный флирт в переписке, которая началась всего через три недели после смерти ее супруга.

«Когда он впервые написал мне, я спросила, откуда у него мой номер. Он ответил, что получил его от моего мужа. Сначала я была просто раздражена, но со временем начала замечать нотки флирта в его сообщениях. В течение нескольких дней они становились все более и более неуместными, после чего я попросила его остановиться», — написала throwRA799577.

Вместе этого собеседник, представившийся Тедом, прислал вдове фото своего полового органа, заметив, что знает, насколько женщине сейчас одиноко, и предложив ей свое общество. Следующим же утром throwRA799577 отправилась в компанию, в которой работал ее муж, и рассказала непосредственному руководителю Теда о его чудачествах. Впоследствии мужчину уволили.

«После этого Тед написал мне, что я не имела права идти жаловаться на него работодателю, поскольку это лишило его и его детей средств к существованию. Он также заметил, что это не рабочий вопрос. Моя мать отчасти согласилась с тем, что я не должна была ставить ребенка Теда на грань выживания», — рассказала throwRA799577, отметив, что теперь сомневается в верности своего решения нажаловаться в компанию.

Однако пользователи Reddit поддержали женщину. По мнению большинства из них, тот факт, что Тед был коллегой покойного мужа автора поста, делает его работодателя причастным к конфликту. Кроме того, многие посоветовали вдове обратиться в полицию с жалобой на преследование.

Ранее другая пользовательница портала рассказала о том, как ее свекровь решила надеть подвенечное платье назло невесте сына и нарвалась на критику в сети. Автор поста разместила фотографию родственницы, на которой та была запечатлена в силуэтном платье кремового цвета.

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По материалам: lenta.ru

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