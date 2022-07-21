Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы

Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Эрика Герцег могла стать причиной развода певицы Веры Брежневой. В 2013 году Эрика Герцег принимала участие в шоу на НТВ «Хочу в «ВИА Гру» и успешно прошла этот телекастинг, став солисткой сексапильного трио. В одно время блондинке даже приписывали роман с продюсером группы Константином Меладзе, из-за чего она якобы и покинула музыкальный коллектив. В тот период Брежнева удалила совместные снимки с Меладзе из личного блога, а Эрика уверяла, что у нее есть любимый мужчина, и это вовсе не Константин Шотаевич, как считает общественность. «Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его, и мы счастливы вместе, а эти слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», — откровенничала она еще в 2019 году.
А вот блогерша Любовь Терлецкая вполне допускает, что у Эрики могла быть любовная связь с продюсером, ведь в нулевых Вера Брежнева, сама будучи солисткой «ВИА Гры», увела его из семьи, в которой воспитывалось трое детей. «У Герцег был очень сильный акцент, ее карьерное прошлое интересное — она снималась для Playboy. Вера Брежнева так нежно клала руку на Эрику, еще не зная, что спустя несколько лет СМИ начнут активно писать о романе Герцег и Константина, а Вера будет удалять совместные фото с мужем, и они будут на грани развода. А в итоге группу разгонят. Костик сразу расплывался в улыбке, как только Эрика появлялась на сцене. Ну что здесь говорить — Эрика очень красивая и миловидная девушка», — поделилась наблюдениями Терлецкая в своем шоу на YouTube. Несмотря на все слухи, Брежнева осталась с Меладзе. Сегодня супруги перебрались в Италию, где у них есть элитная недвижимость.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Галкин поругался с поклонниками
Максим Галкин поругался с поклонниками
Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
Екатерина Варнава узнала об изменах любовника
Лавров рассказал Маргарите Симоньян, что он думает о сбежавших звездах
Лавров рассказал Маргарите Симоньян, что он думает о сбежавших звездах
Елена Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцена с Петрасяном
Елена Степаненко со скандалом отказалась выступать на одной сцена с
Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Вера Брежнева едва не развелась с Меладзе из-за другой певицы
Актер Сергей Проханов госпитализирован
Актер Сергей Проханов госпитализирован
В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»
В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного
PowerWash Simulator пользуется большим успехом по Game Pass на Xbox
PowerWash Simulator пользуется большим успехом по Game Pass на Xbox
В «VK Звонках» появилась новая функция
В «VK Звонках» появилась новая функция
Карла Бруни снялась в купальнике и дала интервью: "Я прилагаю бесконечные усилия, чтобы оставаться стройной"
Карла Бруни снялась в купальнике и дала интервью: "Я прилагаю
На поле битвы римлян с батавами найден фрагмент кавалерийской маски
На поле битвы римлян с батавами найден фрагмент кавалерийской маски
Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года
Аналитик дал прогноз по курсу биткоина до 2025 года

Топ на сегодня

Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко возмутило, что она рожала при трехлетнем сыне
"Зачем ребенку такое видеть?": подписчиков Тодоренко
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую половинку (9 фото)
Провальные фильмы, в которых актеры и актрисы нашли свою вторую
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд
Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на Украине, а увеличит риски для экономики
Эксперт: Рост ставки рефинансирования не остановит инфляцию на

Еще по теме

Терлецкая: «Брежнева клала руку на Герцег, не зная, что она станет причиной раздора с Меладзе»
Солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег: «Слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь»
У Веры Брежневой появилась сестра-близнец
Директор Эрики Герцег прокомментировал ее роман с Константином Меладзе