За что люди чаще всего ненавидят Стрельцов

Вадим Карасев

Стрельцов многие эксперты в области астрологии называют «темными лошадками». Они могут быть дружелюбными и добрыми, но за добротой Стрельцов порой скрывается нечто не самое приятное.

Существует целая масса негативных чувств типа злости, ненависти и обиды. Ненависть отличается от них тем, что разрушает нашу энергетику и биополе намного быстрее. Если будете общаться со Стрельцами, старайтесь держать себя в руках и помнить о том, что они не хотят вам зла.

Манипуляции

Стрельцы обожают манипулировать людьми. Они не гнушаются хитрых способов достижения поставленных задач. Если им выгодно воспользоваться чьей-то добротой, они это сделают, причем без толики сожаления. Именно по этой причине у них почти всегда в окружении есть пара-тройка людей, которые прекрасно понимают эти методы и презирают Стрельцов за это. Чтобы они перешли из ранга ненавистников и врагов в стан друзей, должно произойти истинное чудо.

Подчинение

Стрельцы время от времени любят втягивать в свои жизненные авантюры друзей, знакомых, родственников. Это не проходит для них даром. Люди часто жалеют, что пошли на поводу у Стрельцов. Окружающие ненавидят представителей данного Знака за то, что они давили на них и пытались как-то приобщить к тому, что интересно в первую очередь им самим. Стрельцы любят, когда всё идет так, как удобно им самим. Им плевать на последствия для окружающих.

Грубость

Даже с самыми лучшими друзьями Стрельцы иногда ведут себя по-хамски. Да, иногда это происходит по какой-то очевидной причине, но это совершенно не означает, что Стрельцам дозволено повышать на других людей голос. Кого-то это очень бесит, поэтому ответная реакция не заставляет себя ждать. Стрельцы частенько напарываются на ненависть к себе из-за своей вспыльчивости и несдержанности, а также неумения просить прощения. Если вы не хотите, что Стрелец проявлял грубость, не пытайтесь их переубедить в том, в чем вы совершенно не смыслите. Придерживайтесь конструктивного диалога.

«Всезнайство»

Стрельцы, безусловно, люди умные и опытные, но они по любому поводу могут начать с вами спорить. Они думают, что их мнение всегда верное, пусть даже вопрос касается той сферы, в которой они совершенно ничего не смыслят.

Тяга к соперничеству

Стрельцы не играют в настольные игры просто для удовольствия — им нужно выиграть. Они не могут просто работать в коллективе, потому что им нужно быть лучшими. Если они не завоевывают первое место в чем-то важном, им нужно срочно взять реванш. Здорового соперничества для них не существует. Они либо победители, либо никто. Это бесит очень многих, поскольку ради победы Стрельцы порой готовы на всё.